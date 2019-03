Peter Bosz kan borst natmaken na pak slaag tegen directe concurrent

Peter Bosz heeft vrijdagavond in de Bundesliga een forse nederlaag geleden met Bayer Leverkusen. Die Werkself ging op bezoek bij directe concurrent TSG Hoffenheim met harde cijfers onderuit: 4-1. Joshua Brenet speelde bij de thuisploeg de gehele wedstrijd. Het betekende voor Leverkusen de tweede competitienederlaag op rij, want de laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking ging met 1-3 verloren tegen Werder Bremen. Leverkusen is door het verlies op doelsaldo afgezakt naar een zevende plaats op de ranglijst; de achterstand op de nummer vier Borussia Mönchengladbach, dat later dit weekeinde nog in actie komt, bedraagt nu vijf punten.

Leverkusen begon nochtans prima aan de wedstrijd in Sinsheim en dook in de openingsfase met name via Leon Bailey enkele keren zeer gevaarlijk op voor het doel van de thuisploeg. Het elftal van Bosz wist het overwicht echter niet om te zetten in een doelpunt en moest toezien hoe Hoffenheim na precies tien minuten voetballen aan de overkant wel de score wist te openen. Andrej Kramaric werd na een schitterende pass van achteruit bereikt in de diepte, waarna de Kroaat op de rand van het strafschopgebied oog had voor Ishak Belfodil. Die kon vrij aannemen en schoot vervolgens beheerst raak vanaf een meter of vijftien: 1-0.

De gelijkmaker liet echter slechts zeven minuten op zich wachten: Kevin Volland kopte in het strafschopgebied raak na een fijne voorzet van Julian Brandt. Volland was kort erna dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar de Duitse spits wist de bal van dichtbij niet in een leeg doel te krijgen. Halverwege de eerste helft kreeg Bosz een forse tegenvaller te verwerken, doordat Karim Bellarabi met een hamstringblessure uitviel. Leverkusen zag ook Lars Bender nog in eerste helft geblesseerd uitvallen en mocht van geluk spreken dat de rust werd gehaald zonder verdere kleerscheuren. Lukas Hradecky voorkwam met een schitterende redding een doelpunt van Kramaric, terwijl Leonardo Bittencourt uit kansrijke positie rakelings naast schoot.

Leverkusen bleef zo op de been, maar in het eerste kwartier van de tweede helft wist Hoffenheim vrij snel afstand te nemen van de formatie van Bosz. Een eigen doelpunt van Sven Bender betekende in minuut 51 de 2-1, waarna uitblinker Belfodil de voordelige marge voor Hoffenheim rond het uur verdubbelde. De Algerijnse aanvaller werd in de diepte bereikt door Florian Grillitsch, waarna hij Mitchell Weiser uitkapte en uiteindelijk wist te scoren met een laag schoot. Leverkusen speelde niet eens zo slecht, maar met name Bailey had het vizier niet op scherp staan. In de slotfase gooiden de bezoekers alle remmen los, waardoor Hoffenheim naar hartenlust kon counteren en uiteindelijk via Kramaric nogmaals toesloeg.