FC Twente wint kraker; bizarre rode kaart Joey van den Berg

FC Twente heeft vrijdagavond zeer goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie door te winnen van FC Den Bosch. De Tukkers wonnen de kraker in De Grolsch Veste met 1-0, waardoor de ploeg van Marino Pusic fier aan kop gaat met elf punten voorsprong op naaste belager Sparta Rotterdam. Laatstgenoemde club won vrijdag met 1-5 van hekkensluiter Jong FC Utrecht, terwijl nummer drie Go Ahead Eagles wist te winnen van FC Dordrecht (1-3).

FC Twente – FC Den Bosch 1-0

De Tukkers konden vrijdagavond wederom een grote stap zetten richting het kampioenschap als het bezoek uit Noord-Brabant opzij zou worden gezet. Na een rustige openingsfase kregen beide teams in een gelijkopgaande strijd kansen op de openingstreffer. Doelmannen Joël Drommel en Wouter van der Steen waren alert en hoefden weinig inspanning te leveren om hun doel schoon te houden. In de tweede helft brak Jari Oosterwijk de ban door te profiteren van slecht verdedigingswerk bij FC Den Bosch: 1-0. In het vervolg van de wedstrijd hoefde de thuisploeg geen tegentreffer te incasseren, waardoor het kampioenschap lonkt.

Jong FC Utrecht – Sparta Rotterdam 1-5

Na twaalf minuten spelen waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Mohamed Rayhi mocht aanleggen voor een vrije trap en Dirk Abels, afgelopen transferperiode overgekomen van PSV, mocht vervolgens zijn eerste treffer namens Sparta produceren: 0-1. Na een halfuur spelen mocht de aangever dit keer zelf scoren. Sparta kreeg een strafschop en Rayhi hield zijn zenuwen in bedwang: 0-2. Ragner Ache besliste nog voor de rust de wedstrijd door de derde treffer namens Sparta te maken. In de tweede helften zorgden Lars Veldwijk, wederom Ache en Nick Venema voor de treffers.

FC Dordrecht – Go Ahead Eagles 1-3

Jaroslav Navratil nam na enkele minuten het eerste doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Een mooie pass van Gino Bosz belandde bij de aanvaller, die de bal goed aannam en vervolgens fraai in het net schoot. Vier minuten later stond het echter alweer 1-1 dankzij Oussama Zamouri, die keeper Hobie Verhulst passeerde. Thomas Verheydt zorgde met een kopbal echter voor de 1-2 tussenstand. In de blessuretijd van het tweede bedrijf wist Navratil ook zijn tweede van de wedstrijd te maken.

NEC – Jong Ajax 1-2

De Nijmegenaren hadden de gewenste snelle voorsprong binnen tien minuten te pakken. Na goed voorbereidend werk van Randy Wolters kon Ferdy Druif het karwei afmaken: 1-0. Vaclav Cerny hielp Jong Ajax terug in de wedstrijd. Waar een treffer van de aanvaller eerst werd afgekeurd, was het twee minuten later wel raak voor de talenten van Ajax: 1-1. Halverwege de tweede helft moest NEC met tien man verder vanwege een rode kaart voor Joey van den Berg, die heftig reageerde nadat hij een vrije schop tegen kreeg. Nadat scheidsrechter Siemen Mulder het duel voor even staakte, leek NEC af te stevenen op een punt, maar via Lassina Traoré pakte Jong Ajax alsnog drie punten.

Jong PSV – RKC Waalwijk 2-1

De beginfase van de wedstrijd op De Herdgang was spectaculair. Mauro Junior moest bij een schot zijn meerdere erkennen in doelman Etienne Vaessen, terwijl Stijn Spierings namens RKC vanuit een corner het net nipt niet kon vinden. Vlak na de rust sloeg de thuisploeg snel toe. Zakaria Aboukhlal tekende voor de 1-0, waarna Maxime Soulas na een uur spelen de voorsprong verdubbelde. Darren Maatsen deed een kwartier iets terug voor RKC, maar Jong PSV hield in het restant van de wedstrijd het doel schoon.

MVV Maastricht – FC Volendam 1-1

Tuur Houben opende de score in Maastricht door vanaf rechts naar binnen te gaan en knap raak te schieten. FC Volendam werd naarmate het duel sterker en met name in de eindfase van de eerste helft waren er enkele hachelijke momenten te noteren voor het doel van MVV. Marco Tol was degene die uiteindelijk succes boekte, want zijn kopbal viel via de lat binnen: 1-1. Joeri Schroijen had na de thee de uitgelezen mogelijkheid om de 2-1 te maken, maar hij miste vanaf elf meter.

Telstar - FC Eindhoven 1-1

Nadat het eerste halfuur in Velsen-Zuid weinig grote kansen had opgeleverd, ontbrandde het duel volledig in het laatste kwartier voor rust. Elisha Sam bracht Eindhoven na 31 minuten voetballen met een rake kopbal op voorsprong, maar dankzij een treffer van Frank Korpershoek hielden beide teams elkaar halverwege in evenwicht. In de tweede helft teisterde Eindhoven via Elton Kabangu de lat, terwijl Terell Ondaan namens Telstar een goede kans liet liggen. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met een punt.

TOP Oss – Jong AZ 1-0

Het publiek in het Frans Heesen Stadion werd in de eerste helft nauwelijks verwend. Jeremy Helmer en Lion Kaak ondernamen aan weerszijden doelpogingen, maar zij konden een doelpuntloze ruststand niet voorkomen. Ook in de tweede helft hielden beide teams elkaar lang in evenwicht, maar zeven minuten voor tijd wist TOP Oss de wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken dankzij een rake kopstoot van Philippe Rommens.

SC Cambuur – Almere City 0-1

De eerste grote kans van de wedstrijd was na 24 minuten voetballen voor de bezoekers uit Almere. Stijn Meijer kreeg de voet achter de bal na gestuntel achterin bij Cambuur, maar Xavier Mous had uiteindelijk een knappe redding in huis. Namens de thuisploeg kreeg Sam Hendriks in de slotfase van de eerste helft een goede kans, maar hij stuitte op Agil Etemadi. Na ruim een uur wist Almere alsnog te scoren: Meijer trof doel na voorbereidend werk van Radinio Balker en groeide zo uit tot matchwinner.

Helmond Sport – Roda JC Kerkrade 4-0

De wedstrijd begon een kwartier later vanwege een uitgevallen lichtmast. Nadat alles in orde was, kon de eerste helft aanvangen. Helmond Sport mocht na 45 minuten met een lach de kleedkamer opzoeken, want Joeri Poelmans was tot dan toe de enige speler met een treffer op zijn naam. In de tweede helft liep Helmond Sport uit naar een comfortabele zege door twee doelpunten van Arne Naudts. Dylan de Braal verzorgde in blessuretijd het slotakkoord.