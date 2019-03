‘Man United heeft grote plannen en kijkt rond in Dortmund en Madrid’

Manchester United heeft voor aankomende zomer grote plannen. Manager Ole Gunnar Solskjaer geniet naar verluidt de volledige steun van de clubleiding en is vastberaden zijn selectie van vers bloed te voorzien. De Evening Standard meldt vrijdagavond dat Solskjaer met name wil profiteren van de doorstroom van grote Engelse talenten.

De Noorse oefenmeester zou bij de clubleiding hebben aangedrongen op de komst van onder anderen Jadon Sancho en Callum Hudson-Odoi. Sancho speelde eerder in Engeland voor Manchester City, maar koos in de zomer van 2017 vanwege een gebrek aan perspectief voor een overstap naar Borussia Dortmund. De negentienjarige buitenspeler is een revelatie in Duitsland en is inmiddels uitgegroeid tot Engels international: bondscoach Gareth Southgate deed sinds afgelopen oktober al viermaal een beroep op Sancho.

Behalve Sancho zou ook Hudson-Odoi een kandidaat zijn om de aanvalslinie van Manchester United te komen versterken. Hudson-Odoi weigert voorlopig zijn nog tot medio 2020 doorlopende contract bij Chelsea te verlengen, daar hij ontevreden zou zijn over de kansen die manager Maurizio Sarri hem geeft. Manchester United veronderstelt dat de negentienjarige Hudson-Odoi, die ook in de belangstelling van onder meer Bayern München staat, gezien de duur van zijn contract voor een zachte prijs op te halen is op Stamford Bridge.

Een derde Engelsman op het verlanglijstje van Solskjaer is Declan Rice. Laatstgenoemde beleeft dit seizoen zijn doorbraak op het middenveld van West Ham United en debuteerde onlangs in de nationale ploeg van Engeland. De twintigjarige Rice zou meer dan welkom zijn bij Manchester United, daar Nemanja Matic met zijn dertig jaar aardig op leeftijd is, terwijl Ander Herrera op dit moment uit zijn contract loopt en op weg zou zijn naar Paris Saint-Germain. Tot slot is Solskjaer ook voornemens zijn verdediging te versterken met een grote naam, met Raphaël Varane van Real Madrid en Kalidou Koulibaly van Napoli als voornaamste kandidaten.