‘Ik heb Barcelona geweigerd, het was een makkelijke beslissing’

Odion Ighalo heeft onlangs een transfer naar Barcelona geweigerd, zo geeft de spits aan in een interview met de BBC. De Catalaanse grootmacht zocht in de winterse transferperiode naar een aanvallende versterking die als back-up zou fungeren en kwam uit bij Kevin-Prince Boateng. Ook Ighalo was in beeld, zo geeft de Nigeriaan aan.

“Mijn zaakwaarnemer heeft met mij gesproken over een huur naar Barcelona. De club wilde een spits met ervaring in LaLiga en iemand die het Spaanse voetbal kende”, zegt de 29-jarige spits van Shanghai Greenland Shenhua. “Het was bedoeld voor zes maanden en was puur bedoeld als back-up. Het was mooi om te horen dat Barcelona interesse had, iedere voetballer had de stap gezet.”

“Maar met alle respect: ik was net nummer twee op de topscorerslijst in China geworden met 21 doelpunten. Ik verdien beter en wilde niet een short term player zijn. We hebben het geweigerd. Het was een makkelijke beslissing, ik koos ervoor om in China te blijven en me aan te sluiten bij een club voor een langere periode.”

Ighalo, die Changchun Yatai in februari inruilde voor Shanghai Greenland Shenhua, ligt momenteel tot de zomer van 2021 vast. De aanvaller heeft nog altijd geen spijt van zijn beslissing. “Je moet dingen goed afwegen. Je moet jezelf ook afvragen of je dingen moet doen voor anderen of dat je voor jezelf moet kiezen. Ik ben gelukkig waar ik nu ben. Ik heb absoluut geen spijt.”