‘Godzijdank is het zover en kunnen we laten zien dat we beter zijn dan PSV’

André Onana kijkt reikhalzend uit naar de topper van aanstaande zondag tussen Ajax en PSV. De doelman van de Amsterdammers incasseerde eerder dit seizoen in Eindhoven drie treffers tegen de huidige koploper van de Eredivisie en wil de cruciale wedstrijd in Amsterdam dan ook aangrijpen voor een revanche. De Kameroener heeft er veel vertrouwen in dat het dit keer beter af zal lopen voor zijn ploeg.

PSV reist zondag naar Amsterdam met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax. "Vijf punten is een groot gat, maar wij zijn in staat om terug te komen. Dat hebben we vaker gedaan", spreekt Onana voor de camera van Ajax TV. "Het blijft onvoorspelbaar. Als we die wedstrijd winnen, zetten we veel druk op PSV en daarna moeten wij alles winnen en hopen dat zij punten verliezen. Voor ons is dit een kans op revanche. We gaan er alles aan doen om dat in Amsterdam te laten zien. We gaan goed spelen en winnen."

Eerder dit seizoen verloor Ajax in het Philips Stadion kansloos met 3-0. Onana is die wedstrijd zeker nog niet vergeten. "Als je weet dat je een plek achter zo'n tegenstander staat, kun je alleen maar hopen dat de thuiswedstrijd snel komt. Godzijdank is het nu zover en kunnen we laten zien dat we beter zijn dan zij. Dan staan we nog niet op één, maar dat is wel een mentale klap. Het is een goed team. Dat hebben ze laten zien. Ze spelen goed en winnen op hun eigen manier, maar wij zijn beter", aldus de zelfverzekerde Onana.

De doelman ziet sterke punten in het spel van de Eindhovenaren, maar weet dat er ook kansen liggen tegen de ploeg van trainer Mark van Bommel. "Een van hun sterke punten is de standaardsituatie, Luuk de Jong kan goed koppen. Maar ze hebben ook zwakke punten die ik niet ga noemen. Als ik dat hier zeg, gaan ze die dingen verbeteren. We kijken vol ongeduld uit naar de wedstrijd. Zeker na de uitslag van onze vorige wedstrijd tegen PSV." Ajax en PSV trappen zondagmiddag om 16.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA.