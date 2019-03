‘Ik heb maar twintig minuten gekeken, ik heb veertien internationals’

Maurizio Sarri weigert zich onder druk te laten zetten door de fans, die Callum Hudson-Odoi graag in het elftal van Chelsea zien. De achttienjarige aanvaller moet het bij the Blues vooral doen met invalbeurten, maar maakte vorig weekend wel zijn debuut in het Engelse nationale team. Zijn manager had echter weinig tijd om alleen de verrichtingen van zijn pupil in de gaten te houden.

Hudson-Odoi kwam tegen Tsjechië (5-0 zege) als invaller binnen de lijnen en verscheen vervolgens aan de aftrap tegen Montenegro (1-5 overwinning). Op bezoek in Podgorica was de jongeling goed voor een assist. "Ik heb maar twintig minuten gekeken, ik heb veertien internationals. Ik heb geen tijd om twintig wedstrijden te zien", tekent The Sun op uit de mond van Sarri. "Hij begon niet sterk aan de rechterkant, maar speelde goed op links. Ik weet dat hij liever aan de linkerkant speelt."

Op Stamford Bridge laten de supporters steeds duidelijker merken dat ze Hudson-Odoi aan de aftrap willen zien. "Hij is nog erg jong, maar heeft toch al negentien of twintig wedstrijden gespeeld. De ontwikkeling is goed, waarschijnlijk zal hij komend seizoen 30 of 35 wedstrijden spelen. Met Callum zijn we op de goede weg. Maar ik kan enkel twee vleugelspelers laten spelen en we hebben ook Eden Hazard, Pedro en Willian", vertelt de Italiaanse coach.

Chelsea doet er momenteel alles aan om het contract van Hudson-Odoi te verlengen. Zijn huidige verbintenis loopt in de zomer van 2020 af en Barcelona en Bayern München liggen naar verluidt op de loer. "Ik wil niet dat hij stopt met zich te ontwikkelen. Hij kan een van de besten van Europa worden, maar dan moet hij wel alles moeten blijven verbeteren. Ik denk dat hij sowieso bij ons zal blijven, ongeacht of hij nu al een nieuw contract zal ondertekenen", besluit Sarri.