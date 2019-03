‘Voor mij is bij Ajax blijven ook een fantastische optie’

Donny van de Beek is zich ervan bewust dat de wedstrijd tussen Ajax en PSV van aanstaande zondag cruciaal is voor de Amsterdammers. De middenvelder staat met zijn ploeg vijf punten achter de koploper en moet winnen in de eigen Johan Cruijff ArenA om nog aanspraak te maken op de landstitel. "Wie het meest ballen toont en strijd levert, zal er met de overwinning vandoor gaan. Wij zullen top moeten zijn", vertelt hij voor de camera van FOX Sports.

Eerder dit seizoen ging Ajax op bezoek in Eindhoven pijnlijk met 3-0 onderuit. Van de Beek gaat er alles aan doen om een nieuwe nederlaag te voorkomen. "Iedereen wil iets rechttrekken en weet wat er op het spel staat. Zondag zal super belangrijk worden", vervolgt de middenvelder, die zag dat zijn ploeg eerder dit seizoen moeite had met de speelstijl van PSV. "We hebben tactisch getraind en zullen alles zaterdag nog goed bespreken. Zondag zullen we een ander antwoord op PSV moeten hebben dan toen. Als we geen kampioen worden is het seizoen niet geslaagd."

Van de Beek komt zondagmiddag in Amsterdam tegen een hoop bekenden tegen, onder wie PSV-trainer Mark van Bommel. "Ik heb hem als assistent-trainer gehad bij Oranje Onder-17. In die periode speelde ik veel als controlerende middenvelder met de punt naar achter. Dat was natuurlijk ook zijn positie, dus hij was vaak met mij bezig. Qua stijl is hij nog steeds erg fanatiek. Dat was hij toen ook al, zelfs als assistent-trainer", blikt Van de Beek terug op zijn periode met Van Bommel.

De 21-jarige middenvelder is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen in het eerste elftal van Ajax. Hij weet echter nog niet waar hij komend voetbaljaar onder contract zal staan. "Ik heb nog niets gehoord. Ik vind alles mooi en ben nu heel dankbaar dat ik een goed team speel. Voor mij is bij Ajax blijven ook een fantastische optie. Je weet natuurlijk nooit wat er in het voetbal gebeurd, maar ik ben op dit moment hartstikke blij om hier te spelen”, besluit Van de Beek, wiens contract bij Ajax doorloopt tot medio 2022.