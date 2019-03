André Onana wees diverse clubs af: ‘Ik had opties genoeg’

André Onana heeft donderdag zijn contract bij Ajax met een seizoen verlengd. De sluitpost heeft een zomers vertrek uitgesloten en gaat volgend seizoen voor de prijzen met de ploeg van trainer Erik ten Hag. In onderstaande video laat de sluitpost weten dat hij de clubs voor het uitkiezen had, maar hij graag nog een jaar in de Johan Cruijff ArenA wil spelen.