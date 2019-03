Mohamed Ihattaren staat perplex: ‘Ik keek mijn broer aan van: wat is dit?’

Mohamed Ihattaren maakt sinds deze week officieel onderdeel uit van de hoofdmacht van PSV, zo maakte de zeventienjarige middenvelder vrijdag bekend. Onder Mark van Bommel breekt de groeibrilljant dit seizoen door bij de hoofdmacht van de Eindhovenaren, wat dus leidde tot een definitieve plek in de A-selectie. In de onderstaande video vertelt Ihattaren over de warmte die hij bij PSV voelt. Ook gaat de middenvelder in op het aankomende duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA.