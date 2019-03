Frenkie de Jong hekelt tendens rond Ajax en PSV: ‘Ik vind dat overdreven’

Ajax gaat zondag proberen de achterstand op PSV te verkleinen. De ploeg van Erik ten Hag staat momenteel vijf punten achter op de koploper van de Eredivisie, waardoor winst essentieel is voor Ajax, weet ook Frenkie de Jong. De middenvelder speelde de afgelopen tijd bij het Nederlands elftal samen met enkele spelers die hij zondag moet zien te verslaan.

“Je hebt het er wat over met de jongens. Wat dolletjes, maar dat is alleen maar leuk”, zegt De Jong in gesprek met FOX Sports. “Je bent wel met Oranje bezig, maar in de tussentijd kan je het er wel over hebben.” De 21-jarige middenvelder erkent dat de Eindhovenaren moeilijk te bespelen zijn, omdat de ploeg van Mark van Bommel meerdere tactieken kan hanteren.

De Jong is niet van mening dat Ajax over een veel betere selectie beschikt dan PSV, zoals veel analytici beweren. “Ik vind dat wel iets overdreven. PSV doet het dit seizoen heel goed, ze zijn constant en hebben individueel heel goede spelers. Dat wordt weleens onderschat. Wij hebben ook een goed team. In de Eredivisie ontloopt het elkaar niet veel.”

“Wij staan in de kwartfinale van de Champions League, ik denk dat het (de perceptie, red.) daardoor komt. Zij hadden ook een lastigere poule, al hebben wij nu ook lastige tegenstanders. Maar als wij echt zoveel beter waren, hadden we wel tien punten voor gestaan”, aldus De Jong, die weet dat winst komende zondag cruciaal is. “Als we verliezen, is de Eredivisie zo goed als gelopen. Oké, je kunt dat niet met zekerheid zeggen, maar met acht punten is het wel zo goed als beslist.”