Allegri: ‘Er is een risico dat Ronaldo het duel met Ajax niet gaat halen’

Cristiano Ronaldo ontbreekt mogelijk toch in de heenwedstrijd tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. De Portugese aanvaller raakte maandagavond tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië (1-1) geblesseerd. Hij sprak na afloop zelf de verwachting uit hooguit twee weken aan de kant te staan en fit te zijn voor het treffen met Ajax, maar dat betwijfelt zijn trainer Massimiliano Allegri.

La Gazzetta dello Sport meldde vrijdag dat Ronaldo de komende drie competitiewedstrijden tegen Empoli, Cagliari en AC Milan moet laten schieten door een spierblessure. Het is hoogst onzeker dat de 34-jarige aanvaller op tijd fit is voor het duel met Ajax op 10 april in de Johan Cruijff ArenA. "Er is een risico dat hij de wedstrijd tegen Ajax niet gaat halen. Dat weet Ronaldo zelf ook. Als hij niet fit is, zal hij niet spelen”, zei Allegri vrijdag op een persconferentie. "De medische staf doet er op dit moment alles aan. Maandag is er weer een nieuwe controle en dan zullen we de situatie evalueren. Voorzichtigheid is geboden.”

Andrea Agnelli, voorzitter van de Italiaanse grootmacht, houdt eveneens een slag om de arm. “Bij spierblessures moet je heel voorzichtig zijn. Je moet niet voor één wedstrijd riskeren dat je er vervolgens twee maanden uit ligt”, wordt hij geciteerd door de NOS. Mocht Ronaldo niet in staat zijn om te spelen tegen Ajax, dan is dat een grote aderlating voor Juventus. In de return van de achtste finales tegen Atlético Madrid was hij met drie doelpunten van grote waarde bij de 3-0 overwinning.