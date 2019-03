Lionel Messi: ‘Mijn zesjarige zoon vroeg: ’Pap, waarom vermoorden ze jou?‘’

Lionel Messi baalt dat hij in Argentinië soms op een negatieve manier wordt benaderd. De sterspeler van Barcelona kan bij de nationale ploeg doorgaans niet de vorm etaleren die hij aantikt bij zijn Catalaanse werkgever. Dat de aanvaller vervolgens zoveel kritiek over zich heen krijgt, kan hij moeilijk begrijpen, zo geeft hij aan bij FM Club 947.

“Ik wil zo graag iets winnen met de nationale ploeg. Ik wilde me weer beschikbaar stellen en meedoen in de belangrijke wedstrijden. Toen ik bekendmaakte dat ik weer zou terugkeren, hadden veel mensen kritiek op mijn besluit. Mijn zesjarige zoon vroeg aan mij: Pap, waarom vermoorden ze jou in Argentinië? Waarom ga je?", vertelt Messi.

“Ik zei tegen hem dat het gelukkig maar een handjevol mensen zijn. Ik heb aangetoond dat ik graag voor Argentinië wil spelen, ik hoef wat dat betreft niets te bewijzen.” Messi liep in de afgelopen interlandperiode een blessure op. Ernesto Valverde vertelt vrijdag in aanloop naar het competitieduel met Espanyol dat de sterspeler eigenlijk al sinds de jaarwisseling 'pijntjes' heeft.

“Het ziet er nu oké uit, maar hij heeft al langere tijd problemen. We zorgen al voor hem sinds Kerstmis. We hebben geprobeerd de pijn te laten verdwijnen en dat doen we nog steeds. Nu heeft hij een paar dagen rust gehad. We proberen het op een 'natuurlijke' manier op te lossen. Wij doen alles in samenspraak met de speler”, besluit de trainer van Barcelona.