‘Aantrekkelijke aanbieding’ Barcelona genegeerd: ‘Daarom weigerde ik het’

Philipp Lahm hing zijn voetbalschoenen in 2017 aan de wilgen, nadat de vleugelverdediger zijn hele carrière onder contract had gestaan bij Bayern München. De Duitser had gedurende zijn loopbaan ook kunnen overstappen naar het geïnteresseerde Barcelona. Lahm vertelt dat hij een transfer naar het Camp Nou uiteindelijk niet zag zitten.

“Barcelona, destijds hét referentiepunt in het Europese voetbal, wilde mij naar Spanje brengen. De aanbieding was aantrekkelijk”, zegt de oud-international, geciteerd door onder meer Goal. “Zelfs mijn vrienden die wisten van de aanbieding tikten mij op de schouder en zeiden: Cool, Philipp. Wanneer ga je tekenen?”

“Maar er was een probleem: Philipp Lahm. Ik bewonder Barcelona en de spelers, maar ik zag mezelf niet in het Camp Nou. Destijds speelde ik in een team van Bayern die aan het bouwen was, op weg naar iets moois. Ik wist dat onze ploeg in staat was om iets geweldigs te bereiken. Ik dacht aan hoe blij ik zou zijn als ik de Champions League zou winnen met de club van mijn geboortestad.”

“De gedachte om de Champions League te winnen met Bayern München was veel mooier dan de gedachte het te winnen met Barcelona. Daarom weigerde ik Barcelona”, aldus Lahm, die in het seizoen 2012/13 het miljardenbal met der Rekordmeister wist te winnen. Daarnaast werd de oud-verdediger acht keer landskampioen met de Duitse topclub.