Van Bommel steekt loftrompet over ‘uitzonderlijke’ speler: ‘Hij heeft die gave’

Mark van Bommel kijkt uit naar de topper tegen Ajax komende zondag in de Eredivisie. De Eindhovenaren staan momenteel vijf punten voor op de ploeg van Erik ten Hag en Van Bommel hoopt dat PSV deze voorsprong vast kan houden of zelfs vergroten. “Ajax - PSV is een topper die bij iedereen wat los maakt”, begint de trainer van de koploper vrijdag op de persconferentie.

“Het zijn mooie, speciale wedstrijden. Dat er veel over gesproken wordt is mooi en hoort erbij. We gaan naar Amsterdam om te winnen, want dat willen we altijd. Ajax moet en wij willen? Dat is onzin. We moeten allebei winnen”, aldus Van Bommel via de officiële kanalen van PSV. “Ik denk dat Ajax ons volle bak onder druk gaat zetten zondag.”

“Of we lange ballen op Luuk (de Jong, red.) gaan gooien? We hebben meerdere wapens. Net als in Fortnite”, lacht Van Bommel, die wel weet welke elf spelers hij gaat opstellen. “Ik twijfel altijd over de opstelling. Het klopt wel dat er vaker is gewisseld op het middenveld dan in andere linies. We hebben verschillende opties op het middenveld. Ik ben er al uit over zondag.”

Mohamed Ihatarren maakte vrijdag via de kanalen van PSV bekend dat hij per direct definitief onderdeel uitmaakt van de A-selectie van de Eindhovenaren. “Ihattaren is een uitzonderlijke speler”, zegt Van Bommel over de zeventienjarige middenvelder. “Hij heeft de gave om in bijna iedere situatie de juiste keuze te maken. Dat is mooi om te zien. Als je goed genoeg bent, maakt het niet uit of je ervaring hebt. Ik heb spelers op de bank zitten die allemaal kunnen spelen.”