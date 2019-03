Ten Hag: ‘Ik zal niet ontkennen dat we hem op de radar hebben’

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft zich vrijdag op de persconferentie uitgelaten over Razvan Marin, een transferdoelwit van de Amsterdammers. De Telegraaf meldde eerder deze week dat de Roemeense middenvelder van Standard Luik op weg is naar Ajax voor een bedrag van twaalf miljoen euro. Ten Hag wil niet op de zaken vooruitlopen, maar erkent dat de speler in beeld is.

“Ik zal niet ontkennen dat we hem op de radar hebben. Hij viel ons op toen we tegen Standard Luik gingen spelen (in de voorrondes van de Champions League, red.)”, aldus Ten Hag. “In de voorbereiding op dat duel viel hij op en toen zijn wij hem gaan volgen: de staf en de scouting.” De Ajax-trainer omschrijft Marin als een ‘dynamische’ speler. “In het lopen, maar ook in de passing. Zowel kort als lang. Het is een echte verbindingsspeler.”

Standard Luik-trainer Michel Preud'homme liet donderdag weten dat een transfer van Marin naar Ajax aanstaande is. “Razvan heeft mij niet om raad gevraagd, maar ik weet al langer dat Ajax interesse heeft. Mijn voormalig assistent (Alfred Schreuder bij FC Twente, red.) werkt daar. Ze waren al onder de indruk. Of de transfer nog kan mislopen? Zo lang het niet officieel is, weet je nooit. Maar ik denk het niet”, tekende Het Nieuwsblad op uit de mond van Preud'homme, die bij Standard tevens werkzaam is als vice-president en directeur spelerszaken.

Volgens La Dernière Heure ligt de transfersom iets hoger dan twaalf miljoen euro. De krant meldt dat Ajax veertien miljoen euro betaalt voor Marin. Tevens heeft Standard Luik een doorverkooppercentage bedongen op de speler. Voor Marin ligt naar verluidt een vijfjarig contract klaar.