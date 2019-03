Ten Hag laat fans hopen: ‘Zoals het er nu uitziet, ziet het er positief uit'

Het is nog onzeker of Hakim Ziyech gaat spelen tegen PSV, zo meldt trainer Erik ten Hag vrijdagmiddag op de persconferentie. De middenvelder van Ajax moest de voorbije twee interlands van Marokko laten schieten vanwege blessureleed. Ten Hag geeft wel aan hij positief gestemd is over de inzetbaarheid van de middenvelder komende zondag tegen PSV.

Het was de afgelopen dagen de vraag of Ziyech de kraker in de Eredivisie gaat halen, maar Ten Hag denkt dat de spelmaker van de partij zal zijn. “Ziyech heeft volledig meegedaan aan de groepstraining, maar is nog steeds onzeker. Alles was honderd procent, maar nu afwachten wat de reactie is. Zoals het er nu uitziet, ziet het er positief uit.”

De oefenmeester benadrukt dat er zondag gewonnen moet worden als Ajax nog kans wil maken op de landstitel. “Als we zondag verliezen, dan wordt de titel wel een lastig verhaal. Je speelt nog op drie fronten, maar je moet het wel verzilveren. Het ligt aan ons, wij moeten goed zijn”, aldus Ten Hag, die momenteel met Ajax vijf punten achterstaat op PSV.

Ajax neemt het in april twee keer op tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League, terwijl later ook nog de bekerfinale tegen Willem II op het programma staat. Björn Kuipers is bij de kraker tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA de dienstdoende scheidsrechter. De 46-jarige arbiter wordt tijdens de wedstrijd bijgestaan door Pol van Boekel. Hij zal de rol van VAR op zich nemen voor het duel dat om 16.45 uur van start gaat.