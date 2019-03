KNVB hakt knoop door inzake mogelijke verplaatsing bekerfinale

De finale van de TOTO KNVB Beker wordt niet verplaatst. De eindstrijd tussen Ajax en Willem II zou mogelijk verplaatst worden vanwege de mogelijkheid dat de Amsterdammers de halve finales van de Champions League bereiken. Een woordvoerder van de KNVB liet eerder aan het Brabants Dagblad weten dat komende maandag bekend zal worden of er een andere datum gevonden is, maar nu meldt de krant dat er niets verplaatst gaat worden.

De finale staat voor zondag 5 mei (18.00 uur) op het programma. De datum voor de bekerfinale stond al vroeg in het seizoen vast. Door de goede resultaten van Ajax in de Champions League zou het duel met Willem II mogelijk verplaatst worden, maar dit is dus niet het geval, zo laat een woordvoerder van de voetbalbond vrijdagmiddag weten aan het Brabants Dagblad.

De KNVB verschoof dit seizoen al meerdere wedstrijden om Ajax een zo goed mogelijke voorbereiding te gunnen op wedstrijden in de Champions League. Volgens de voetbalbond was er sprake van een complexe operatie om eventueel te schuiven met de eindstrijd in De Kuip. De krant meldde al dat de kans groot is dat de speeldatum niet verandert en dat blijkt nu dus het geval.

Ajax neemt het op woensdag 10 april voor eigen publiek op tegen Juventus. Op dinsdag 16 april staat de return in Turijn op het programma. Als Ajax de volgende ronde bereikt, dan komt het te spelen tegen de winnaar van de halve finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. Op 30 april en 1 mei staan de heenwedstrijden in de halve finale op het programma, op 7 en 8 mei volgen de returns.