Van Persie wil ongelukkig moyenne opschroeven tegen FC Utrecht

Feyenoord haakte al vroeg in het seizoen af in de strijd om het kampioenschap en moet nu zelfs oppassen dat het niet de derde plaats uit handen geeft. FC Utrecht kent onder trainer Dick Advocaat een wisselend seizoen en is een van de ploegen die nog kans maakt om de derde plek over te nemen van de Rotterdammers. Zondagmiddag staan de twee ploegen tegenover elkaar in de Galgenwaard en is het aan het team van Giovanni van Bronckhorst om de aanval van Utrecht af te slaan. Opta blikt vooruit op het duel dat zondagmiddag om 14.30 van start gaat.

o FC Utrecht won slechts één van de laatste 24 Eredivisie-ontmoetingen met Feyenoord (acht keer gelijk, vijftien keer verlies; thuis & uit).

o Utrecht wist in vier van de laatste vijf Eredivisie-duels de nul te houden, waaronder in de laatste twee; een derde clean sheet op rij zou voor de Domstedelingen voor het eerst sinds december 2016 zijn.

o FC Utrecht kreeg in 2019 meer strafschoppen mee dan elke andere andere Eredivisie-ploeg (vier), de laatste keer dat de ploeg zoveel penalty’s mee kreeg in een volledig kalenderjaar was in 2016 (ook vier).

o Negen van de laatste veertien Eredivisie-treffers van FC Utrecht kwamen voort uit standaardsituaties (vijf hoekschoppen en vier strafschoppen), dit seizoen maakte geen ploeg procentueel gezien zoveel doelpunten uit standaardsituaties als FC Utrecht (37,8%, 17 van de 45).

o Sinds zijn vertrek bij Feyenoord werd Michiel Kramer in de Eredivisie vaker bestraft voor het maken van een overtreding (twaalf) dan dat hij op doel schoot (tien).

o Dick Advocaat zat twintig keer eerder op de bank als trainer in een Eredivisie-wedstrijd tegen Feyenoord, vaker dan tegen elke andere club (vijf overwinningen, acht remises, zeven nederlagen).

o Feyenoord wist dit seizoen al tien uitduels niet winnend af te sluiten (vijf keer gelijk, vijfmaal verlies); het laatste Eredivisie-seizoen waarin de Rotterdammers meer uitwedstrijden niet wonnen was 2010/11, toen er vijftien keer niet werd gewonnen (ook tien keer in 2012/13 en 2014/15).

o Geen Eredivisie-ploeg verloor in 2019 meer punten na een voorsprong dan Feyenoord (tien, net als ADO Den Haag), terwijl FC Utrecht nog geen enkel punt pakte na een achterstand dit kalenderjaar.

o Robin van Persie kwam slechts eenmaal tot scoren met zijn laatste zeventien schoten in de Eredivisie, terwijl hij met zijn zeventien schoten daarvoor zes keer trefzeker was.

o Giovanni van Bronckhorst begint aan zijn 129e Eredivisieduel als trainer van Feyenoord; alleen Bert van Marwijk (170) en Ernst Happel (133) stonden vaker aan het roer (Václav Jezek ook 129).