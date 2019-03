Icoon getipt voor Feyenoord: ‘Dat helpt waanzinnig, kijk maar naar Ajax’

Martin van Geel maakte deze week bekend dat hij na dit seizoen stopt als technisch directeur van Feyenoord. De sportbestuurder merkte dat er veel negativiteit rond zijn persoon speelt en dat het daarom beter is om plaats te maken. Rob Baan verbaast zich over de gang van zaken. "Is er wel nagedacht wie hem nu moet opvolgen?", stelt hij in gesprek met de NOS.

“Een betere oplossing was geweest om Van Geel een jaar te laten zitten, zijn opvolger al te benoemen en die in te werken", vervolgt Baan, die van 1998 tot en met 2003 technisch directeur was bij de Rotterdamse club. “Ik hoor vaak dat Dirk Kuyt op termijn de gedroomde hoofdtrainer is, maar misschien heeft hij dit ook wel in zijn vingers."

Commentator Arno Vermeulen zou sowieso voor Kuyt kiezen en gangbare kandidaten als Max Huiberts (AZ), Joris Mathijsen (Willem II), Ted van Leeuwen (FC Twente) en Henk van Stee (Sparta Rotterdam) negeren. Vermeulen stelt dat de belangrijkste eigenschap voor een td het hebben van een netwerk is. “Dan helpt het waanzinnig als je een wereldwijd bekende speler bent geweest. Kijk maar naar Marc Overmars en Edwin van der Sar bij Ajax.”

“Juist omdat Feyenoord financieel beperkt is, moet de club het van die contacten hebben. Kuyt kent zelf veel mensen, maar heeft ook zaakwaarnemer Rob Jansen en diens kantoor achter zich. Als ik Jan de Jong (algemeen directeur, red.) was, zou ik geen seconde twijfelen om iets met de contacten van Kuyt, Jaap Stam (nieuwe trainer, red.) en Robin van Persie te doen.”