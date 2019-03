PSV-talent beloond met plek in A-selectie: ‘Hij heeft dit verdiend’

Mohamed Ihattaren maakt per direct definitief deel uit van de A-selectie van PSV. De zeventienjarige middenvelder maakte eerder dit seizoen al zijn debuut in het eerste elftal en wordt door trainer Mark van Bommel beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling. De Nederlandse jeugdinternational is vanaf heden het jongste lid uit de selectie van PSV. “Hij heeft dit verdiend”, reageert Van Bommel op de clubwebsite van de koploper van de Eredivisie.

Aan het begin van dit kalenderjaar maakte Ihattaren op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Tegen FC Groningen maakte hij zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht en een paar weken later startte hij tegen Excelsior voor het eerst vanuit de basis. Ihattaren had pas net zijn zeventiende verjaardag gevierd en werd de jongste speler van PSV in vijftig jaar die in een officiële wedstrijd aan de aftrap verscheen.

Hij verscheen later ook in de basis tegen NAC Breda en VVV-Venlo, en verlengde tussendoor zijn contract bij PSV tot de zomer van 2022. Van Bommel vond het hoog tijd om Ihattaren definitief naar de A-selectie over te hevelen."Ik haal een jeugdspeler bij de A-selectie als hij de concurrentie in onze kleedkamer vergroot en als hij heeft laten zien dat hij als mens en speler klaar is voor de volgende stap”, legt de trainer uit. “Bij Mo is dit het geval. We hebben in de voorbije maanden gezien wat hij kan, hij heeft dit verdiend.”