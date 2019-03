ADO Den Haag verlengt aflopend contract en behoudt Immers ook na carrière

Lex Immers heeft zijn contract bij ADO Den Haag met drie jaar verlengd, zo maakt de club uit de Hofstad via de officiële kanalen bekend. De 32-jarige middenvelder was in het bezit van een aflopende verbintenis, maar ligt nu tot medio 2022 vast in het Cars Jeans Stadion. Bij de contractverlenging is tevens de afspraak gemaakt dat Immers na zijn loopbaan als jeugdtrainer aan ADO verbonden blijft.

“ADO Den Haag is en blijft mijn club. Ik draag ons mooie shirt nog altijd met veel trots. Ik kom al vanaf mijn negende bij ADO Den Haag en heb hier al ontzettend veel meegemaakt. De keuze om terug te keren in de zomer van 2017 heb ik op gevoel gemaakt en dat is een uitstekend besluit gebleken. Ik voel me hier niet alleen thuis, maar merk ook aan alles dat de club leeft en groeit. Ik hoop dat we dit seizoen nog goed kunnen afsluiten en daarna mooie jaren tegemoet gaan”, zegt Immers op de website van ADO Den Haag.

Immers maakte namens ADO zijn debuut in het betaald voetbal, waarna hij in 2012 werd weggehaald door Feyenoord. Via Cardiff City en Club Brugge keerde de middenvelder in de zomer van 2017 terug in zijn geboortestad. Immers, die tot dusver 225 officiële wedstrijden voor ADO speelde, is reeds in het bezit van het trainersdiploma UEFA B en wil na zijn actieve carrière graag het trainersvak in.

“De gesprekken met Lex en zijn zaakwaarnemer liepen al een tijdje en we zijn blij dat we tot een akkoord zijn gekomen”, laat Jeffrey van As, directeur voetbalzaken, weten. “Lex is voor ons een zeer belangrijke speler, zowel op het veld als in de kleedkamer. Als speler combineert hij techniek, slimheid en strijd op een Haagse manier met elkaar. Daarnaast pakt hij zijn verantwoordelijkheden en staat hij altijd klaar om zijn collega’s te helpen. Hij is daarom in meerdere opzichten een voorbeeld voor zijn medespelers. Niet voor niets willen wij Lex ook na zijn actieve loopbaan graag behouden, als jeugdtrainer.”