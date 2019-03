TyC Sports: Ajax wijst bod van Atlético Madrid af en schroeft vraagprijs op

Atlético Madrid heeft zich met een eerste bod op Nicolás Tagliafico gemeld bij Ajax, zo stelt TyC Sports vrijdag. Volgens de Argentijnse zender hadden los Rojiblancos een bedrag van veertien miljoen euro over voor de linksback. Ajax heeft niet lang getwijfeld over het bod: de clubleiding liet Atlético weten dat men 25 miljoen euro wil zien voor Tagliafico.

Het nieuws uit Argentinië volgt op berichtgeving dat Tagliafico een contractaanbieding van Ajax heeft geweigerd. Dat werd bevestigd door zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper in gesprek met Muy CAI. Het financiële plaatje bleek niet het probleem. "Ajax wilde hetzelfde betalen als andere clubs, maar we hebben het voorstel niet aanvaard. We vinden dit het juiste moment om een stap te maken. We gaan zien wat er gaat gebeuren op de markt."

Atlético verkocht Lucas Hernández, die als centrumverdediger en als linksback uit de voeten kan, woensdag voor tachtig miljoen euro aan Bayern München. Bovendien zal Filipe Luis zo goed als zeker transfervrij vertrekken uit het Wanda Metropolitano. Door die transfers is de club van trainer Diego Simeone op zoek naar versterking in de achterhoede en met name op de linkerflank. Voor Tagliafico zal men echter dieper in de buidel moeten tasten.

Eerder meldde Mundo Deportivo nog dat Ajax twintig miljoen euro verlangt, maar die vraagprijs zou nu zijn opgeschroefd. Volgens TyC Sports zal zaakwaarnemer Schlieper in de komende dagen om de tafel gaan met directeur Marc Overmars om over een vertrek van zijn cliënt te spreken. Tagliafico heeft nog een contract tot medio 2022. Hij wordt door de Argentijnse zender ook in verband gebracht met West Ham United, terwijl clubs als Barcelona en Tottenham Hotspur deze maand ook werden genoemd.