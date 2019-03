‘Vertrek bij FC Groningen dreigt door twijfels over rechtsgeldigheid optie’

FC Groningen liet donderdag weten dat men de optie in het aflopende contract van Samir Memisevic heeft gelicht, waardoor de 25-jarige verdediger tot medio 2020 aan de club verbonden is. De Bosniër en zijn entourage twijfelen nu echter aan de rechtsgeldigheid van die optie, waardoor het geen uitgemaakte zaak is dat hij nog een jaar in het Hitachi Capital Mobility Stadion blijft.

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat Memisevic en FC Groningen komende maandag om de tafel gaan. “Daarna weten we meer en kan ik dieper op de zaak ingaan”, zo reageert de verdediger. Memisevic tekende in de zomer van 2016 een driejarig contract bij FC Groningen, waarin een eenzijdige optie zou zijn opgenomen voor nog een seizoen. Men betwist nu dus de rechtsgeldigheid van deze clausule.

De vertegenwoordigers van Memisevic menen dat de verdediger komende zomer transfervrij dient te zijn. Indien de optie inderdaad juridisch niet klopt en FC Groningen afscheid moet nemen van de tweevoudig Bosnisch international, is hij komende zomer de tweede basisspeler die transfervrij vertrekt. Mimoun Mahi gaat de Trots van het Noorden aan het einde van het seizoen verruilen voor het Zwitserse FC Zürich.

“We worden hier nog niet zenuwachtig van, maar het is hoe dan ook wel hartstikke vervelend dat we in dit soort discussies belanden. Ik ga er vanuit dat we er op een goede manier uit zullen komen”, zo reageert Hans Nijland, algemeen directeur bij FC Groningen. Memisevic, die dit seizoen 26 officiële wedstrijden speelde, werd een kleine drie jaar geleden overgenomen van FK Radnik Bijeljina. Eerder speelde de verdediger voor FK Teleoptik Zemun, FK Bezanija, FK Sloboda Tuzla en NK Slaven Zivinice.