Trainer van PSG voor komend seizoen is bekend

Hoewel hij nog niet debuteerde in het eerste elftal van Stade Rennes, heeft Southampton een oogje op Timothé Nkada. In zestien duels voor de beloften kwam de aanvaller al tot elf doelpunten. (Foot Mercato)

(The Telegraph)

Wolverhampton Wanderers staat op het punt om het eigen transferrecord te breken. De halvefinalist van de FA Cup gaat 29 miljoen euro betalen om Benfica-huurling Raúl Jiménez definitief in te lijven. (The Telegraph)

Het is enkel nog wachten op de officiële mededeling van de club.

Bestuurder José Ángel Sánchez Fali van Real Madrid heeft donderdag op Valdebebas gesproken met zaakwaarnemer Fali Ramadani. Mogelijk ging het gesprek over zijn cliënten Miralem Pjanic en Luka Jovic. (Marca)