‘Wint Ajax van PSV, dan denk ik dat de kans op de dubbel wél groot is’

De Eredivisie wordt komende zondag hervat met de kraker tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren hebben momenteel een voorsprong van vijf punten op de naaste achtervolger uit de hoofdstad. Patrick Kluivert noemt PSV in gesprek met De Telegraaf ‘niet de logische, maar wel de terechte’ koploper en is van mening dat Ajax zich niet moet verschuilen achter het drukke programma in de titelstrijd.

“Uit mijn eigen tijd als Ajax-speler weet ik dat alles altijd moet wijken voor het landskampioenschap. De Champions League is een nóg grotere hoofdprijs, de KNVB-beker een troostprijs. Met deze selectie moet Ajax altijd voor de titel gaan”, aldus Kluivert, die benadrukt dat PSV zeker niet ‘kansloos’ is in de Johan Cruijff ArenA. De oud-spits vindt niet dat de Eindhovenaren alleen door Mark van Bommel het stempel van ‘koopclub’ verloren zijn.

“Daarmee doe je anderen, zoals Phillip Cocu en mensen binnen de jeugdopleiding, tekort. Maar het is een feit dat er steeds meer en grotere talenten opstaan en PSV in de jeugd kan concurreren met Ajax. Dat is een goede ontwikkeling voor het Nederlandse voetbal”, vervolgt hij. “Wint Ajax van PSV, dan denk ik dat de kans op de dubbel met winst in de finale van de KNVB-beker tegen Willem II wél groot is.”

Dirk Marcellis, tussen 2006 en 2010 speler van PSV, verwacht komende zondag een ‘mooie en interessante’ wedstrijd. “Voor Ajax wordt het een alles-of-niks-wedstrijd, want als ze niet winnen is de titelstrijd beslist”, zegt de oud-verdediger tegenover De Telegraaf. “Daarom verwacht ik een agressief en goed Ajax, dat vol voor de overwinning gaat. Daarmee spelen ze PSV wellicht in de kaart, want met Hirving Lozano en Steven Bergwijn hebben zij er de spelers voor om op de counter gevaarlijk te worden.”