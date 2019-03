Dumfries ziet 'mooie motivatie': ‘Spanning zal ik niet voelen in Amsterdam'

Voor PSV staat komende zondag de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma. Indien de Eindhovenaren in Amsterdam weten te winnen, wordt de voorsprong op de naaste achtervolger vergroot naar acht punten. Denzel Dumfries wil in een interview met het Eindhovens Dagblad in aanloop naar het treffen in de Johan Cruijff ArenA geen opruiende teksten spuien.

“Nee joh, schrijf maar op dat wij er gewoon naartoe gaan om te winnen. Laten we het allemaal niet moeilijker maken dan het is. Wij willen altijd de drie punten en doen het ook nu niet voor minder. Ik ga verder geen rare dingen roepen van tevoren. Pas als de aftrap is geweest, heb je invloed en moet je je laten gelden”, aldus Dumfries, die het nog te vroeg vindt om over de ‘platte kar’ te praten. “Het is eerder een mooie motivatie. Spanning zal ik echt niet voelen in Amsterdam, daarvoor ben ik er al te vaak geweest.”

PSV nam Dumfries afgelopen zomer van sc Heerenveen en de verdediger wist in Eindhoven razendsnel zijn plaats te vinden. “Nu merk je dat meer mensen een mening hebben over PSV dan over Heerenveen of Sparta, dat is wel een groot verschil. Bijna iedereen vindt er wat van, zo lijkt het soms. Terwijl bijna niemand weet welke rolverdeling we in de kleedkamer afspreken. Ik kies ervoor om naar een paar mensen te luisteren en de rest laat ik langs me heen gaan. Voor mij is het belangrijk wat de trainer vindt”, stelt de vijfvoudig international van Oranje. Hij benadrukt dat hij graag aanvallend denkt.

“Maar wel als het kan en vooral als het past bij wat we met onze groep hebben afgesproken. Als ik continu mijn zone zou verlaten, zou ik het team benadelen en dat gaat niet gebeuren. Het mooie aan PSV is die teamgedachte. Afspraken maken met z’n allen is niet moeilijk, maar waar het in voetbal om gaat is dat je ze nakomt”, zegt Dumfries. Dat PSV de afgelopen weken enkele punten heeft laten liggen, maakt hem niet zenuwachtig. “Geen ploeg wordt kampioen met bijna honderd punten. Ja, NEC een keer in de Eerste Divisie weet ik nog, maar daar speelt men meer wedstrijden. In de eredivisie is het niet realistisch.”