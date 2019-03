Piqué: 'We sturen varkensemoji's naar journalisten in onze WhatsApp-groep'

Gerard Piqué heeft donderdagavond de lachers op zijn hand gekregen met zijn interview in het tv-programma La Resistencia op Movistar. In gesprek met komiek annex presentator David Broncano deelde hij plaagstoten uit aan rivalen Real Madrid en Espanyol, en deelde hij een opvallend verhaal over hoe Barcelona de spot drijft met journalisten in Spanje.

"We hebben een WhatsApp-groep met alle spelers van Barcelona en een aantal ex-spelers van de club", vertelt de icoon van Barça. Soms wordt de groep echter uitgebreid met journalisten die door de spelers als pro-Real Madrid worden beschouwd, zoals Alfredo Duro of Tomás Roncero. "Dan voegen we ze toe, sturen we varkensemoji's naar ze en schoppen we ze weer uit de groep. Lionel Messi is een van de grootste trollen. Hij houdt echt van zwarte humor."

In het komische tv-programma worden gasten vaak aan de tand gevoeld met vragen als wanneer ze voor het laatst seks hebben gehad. "Tellen de wedstrijden in het Santiago Bernabéu?", regeerde Piqué gevat. Ook werd de 32-jarige mandekker gevraagd hoeveel geld hij op de bank heeft staan. "Meer dan de begroting van Espanyol", zei hij, waarna live werd uitgezocht dat het budget van de stadsgenoot 57 miljoen euro is. "Ja, ik heb meer geld", lachte hij daags voor het competitieduel met Espanyol.

Op serieuzere toon zei Piqué dat Barcelona op zijn hoede moet zijn voor de huidige nummer dertien van LaLiga. Hij erkende tevens dat het, naarmate hij ouder wordt, 'steeds moeilijker' wordt om aanvallers in toom te houden. Bovendien ging Piqué in op de vraag waarom hij nog maar weinig interviews geeft. "Het zijn altijd dezelfde vragen. Ik houd meer van luchtige, natuurlijke interviews. Daarom zit ik hier."