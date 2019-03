‘Mark van Bommel kroop als het ware in het hoofd van Erik ten Hag’

Bij Mark van Bommel gaan de gedachten deze week wellicht terug naar 20 maart 2005. Mede door drie doelpunten van de toenmalige middenvelder won PSV met 0-4 van Ajax; zondag nemen beide clubs het weer tegen elkaar op in Amsterdam. "Ik denk nog steeds dat Mark zich die wedstrijd herinnert als een van de mooiste dagen uit zijn loopbaan", vertelt Ronald Waterreus in De Telegraaf.

Waterreus was toen zelf al vertrokken bij PSV, maar speelde daarvoor wel jarenlang met Van Bommel samen in Eindhoven. Het gebeurde vaker dat PSV won op bezoek bij Ajax, waarna de spelers na afloop in de spelersbus onderling bespraken hoe dat mogelijk was geweest. "Alleen Mark niet. Die nam het altijd bloedserieus, relativeerde dat nooit. Ja, tegen Ajax leeft dat bij hem het sterkst. Die bewijsdrang zit heel diep."

Volgens Waterreus leeft Van Bommel voor 'het venijn' en voor de 'typische oorlogjes' rond duels tussen Ajax en PSV. "Hij kickt op die vijandigheid, dat is echt zijn benzine", weet de oud-keeper. Ook David Endt, voormalig teammanager van Ajax, herkent dat beeld. Hij merkt dat Van Bommel alles geoorloofd vindt om te winnen. "Dat zag je in de eerste wedstrijd in Eindhoven al", doelt hij op de 3-0 zege van september.

"Mark kroop als het ware in het hoofd van Erik ten Hag. Alles was erop gericht Ajax op zijn kwetsbaarheden te pakken. En met succes. Andersom zag je niet dat Ten Hag en Ajax al hadden ingespeeld op een tegenzet", merkt Endt op. De Telegraaf verwacht dan ook dat Van Bommel zich nog wel gaat roeren tijdens de topper: met een 'tactische list' of desnoods door een relletje te ontketenen aan de zijlijn.