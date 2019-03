Hirving Lozano kan hete middag verwachten in de Johan Cruijff ArenA

De strijd om de landstitel barst weer los in de Eredivisie. Koploper PSV ging de interlandperiode in met een voorsprong van vijf punten op Ajax en kan dit weekend een mokerslag uitdelen aan de enige overgebleven titelconcurrent. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 16.45 uur.

Kraakt Ten Hag de PSV-code , en wie kiest Van Bommel?

Erik ten Hag wist als coach nog nooit ook maar een punt te pakken in een Eredivisie-wedstrijd tegen PSV. Als trainer van FC Utrecht trof hij de Eindhovenaren vijf keer in de Eredivisie, terwijl Ten Hag het als trainer van Ajax twee keer opnam tegen PSV. De cijfers zijn keihard: 7 keer verloren, 3 doelpunten voor en 23 tegen. Onder zijn leiding kwam Ajax nog niet tot scoren tegen PSV; de laatste keer dat dat de Amsterdammers minimaal drie keer overkwam was in de periode tussen 2004 en 2006 (toen vijf keer in totaal).



Erik ten Hag: laagste winstpercentage als trainer

Tegenstander Duels Winst Gelijk Verlies Goals voor Goals tegen Winstpercentage PSV 7 0 0 7 3 23 0% Feyenoord 7 2 1 4 13 16 28,6% AZ 8 3 1 4 15 13 37,5% Heracles Almelo 8 3 3 2 11 8 37,5% Ajax 5 2 1 2 7 7 40%

Scoren tegen PSV blijkt dus ook voor Ajax een hele opgave te zijn, achterin lijkt trainer Mark van Bommel de zaken aardig op orde te hebben. PSV is al 290 speelminuten zonder tegentreffer in de Eredivisie en hield dit seizoen al even vaak de nul in de competitie als in heel 2017/18 (veertien keer). Voor diezelfde Van Bommel zal de busrit richting de Johan Cruijff ArenA vooral mooie herinneringen oproepen. Als speler won hij vier van de zeven Eredivisie-wedstrijden op bezoek bij Ajax; slechts drie spelers wonnen vaker van de Amsterdammers in de ArenA. Daarnaast was er geen enkele PSV-speler die deze eeuw vaker scoorde tegen Ajax in Eredivisie-verband dan Mark van Bommel, die deze eer deelt met Balázs Dzsudzsák.

Meeste Eredivisie-doelpunten voor PSV tegen Ajax, deze eeuw

1. Balázs Dzsudzsák - 5 doelpunten

2. Mark van Bommel - 5 doelpunten

3. Gastón Pereiro - 4 doelpunten

4. Otman Bakkal - 4 doelpunten

5. Mateja Kezman - 4 doelpunten

Gastón Pereiro kan zich komende zondag bij die twee voegen. De Uruguayaan maakte sinds zijn komst naar PSV in 2015 meer Eredivisie-goals tegen Ajax dan iedere andere speler (vier). De middenvelder komt de laatste weken steeds minder voor in de plannen van Van Bommel (slechts acht speelminuten in de laatste drie Eredivisieduels), maar heeft bewezen op te kunnen staan in topwedstrijden. Daarnaast was Pereiro trefzeker in de twee interlands die hij afgelopen week speelde. Valt Van Bommel terug op de elf die zo sterk speelden in het heenduel met Ajax en voert hij voor de vierde opeenvolgende keer twee wijzigingen door in zijn basiself of heeft de trainer ook in een topduel vertrouwen in de jonge talenten van De Herdgang?

Opta Facts Ajax - PSV

O Ajax pakte twintig punten uit de laatste tien thuisduels met PSV in de competitie (zes zeges, twee remises, twee nederlagen), tegenover vijf punten uit de tien thuiswedstrijden daarvoor (een zege, twee remises, zeven nederlagen).

O PSV won de laatste twee Eredivisie-duels met Ajax en kan voor de tweede keer deze eeuw drie opeenvolgende competitiezeges boeken op de Amsterdammers (eerder in 2004/05).

O Ajax is ongeslagen in de laatste 25 thuisduels in de Eredivisie (22 zeges, 3 remises) en staat voor het eerst deze eeuw op twaalf thuiswedstrijden op rij in de competitie waarin de club minimaal twee keer scoorde.

O Vier ploegen kregen in 2019 minder schoten op het eigen doel te verwerken dan Ajax (37, gelijk met PEC Zwolle), terwijl PSV de ploeg is die dit jaar gedeeld de minste pogingen tussen de eigen palen kreeg (22, gelijk met FC Groningen).

O Geen speler won deze eeuw vaker van PSV in de Eredivisie dan Lasse Schöne (7 van de 21 ontmoetingen, Anthony Lurling boekte ook 7 zeges).

O Erik ten Hag ontmoet met PSV de enige Eredivisie-ploeg waar hij als trainer nog geen enkel punt tegen pakte (zeven duels); zijn teams hielden een totaal doelsaldo van 3-23 over aan deze zeven ontmoetingen.

O PSV is al 290 speelminuten zonder tegentreffer in de Eredivisie en hield dit seizoen al even vaak de nul in de competitie als in heel 2017/18 (veertien keer).

O Hirving Lozano was tegen geen Eredivisie-team vaker slachtoffer van een overtreding dan tegen Ajax (tien keer, gelijk met NAC), maar hij maakte zelf ook de meeste overtredingen tegen de Amsterdammers (6).

O Gastón Pereiro maakte sinds zijn komst naar PSV in 2015 meer Eredivisie-goals tegen Ajax dan iedere andere speler (vier), deze eeuw scoorden alleen Balázs Dzsudzsák (vijf) en Mark van Bommel (vijf) vaker voor PSV tegen Ajax.