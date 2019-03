Verrassende move voor Thierry Henry denkbaar

Het lijkt niet de vraag of Nahitan Nández naar Europa komt, maar naar welke club hij gaat. De middenvelder van Boca Juniors kost twintig miljoen euro en wordt gevolgd door AS Roma, Cagliari, Leeds United en Newcastle United. (Diverse Italiaanse media)

Directeur Marcel Brands van Everton heeft interesse in Patrik Schick, voor wie AS Roma een bedrag van dertig miljoen euro vraagt. Ook RB Leipzig ziet de komst van de spits wel zitten. (Sky Italia)

De trainer staat nu op eigen benen bij AS Monaco, maar dat loopt niet zoals hij had gehoopt.