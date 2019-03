Depay kan voorzetten geven aan wereldkampioen

(The Sun)

Everton moet rekening houden met het vertrek van Ellis Simms. De aanvaller schiet met scherp bij de beloften van the Toffees en Bayern München, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zien hem graag naar de Bundesliga komen. (The Sun)

Paris Saint-Germain gaat in de zomer vermoedelijk weer een poging wagen voor Allan. In januari vroeg Napoli nog negentig miljoen euro, maar die vraagprijs zal waarschijnlijk lager liggen na het seizoen. (Diverse Franse media)