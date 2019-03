Kluivert en Seedorf bewijzen Ajax een dienst: ‘Zij hielpen mij met mijn besluit’

André Onana geeft toe een vertrek bij Ajax te hebben overwogen. De doelman verlengde donderdag zijn contract in de Johan Cruijff ArenA met een jaar, tot de zomer van 2022. In een eerste reactie bij Ajax TV beaamt Onana dat hij door grotere clubs is benaderd, maar dat hij met het oog op zijn sportieve ontwikkeling koos voor een langer verblijf in Amsterdam. Bondscoach Clarence Seedorf van Kameroen en zijn assistent Patrick Kluivert hielpen Onana bij dat besluit.

Er zijn 'meerdere ideeën' voorbijgekomen, aldus de Kameroener. "Je bent al snel geneigd te vertrekken als een grote club je wil hebben, maar ik vind het belangrijk om speeltijd te krijgen", legt hij uit. "Ik heb eraan gedacht om te vertrekken, maar ik ben jong en moet me richten op het sportieve plaatje. Als je weg wil, moet je het juiste moment kiezen. Voor mij is dat moment nog niet gekomen." Onana vertelt de beslissing in zijn eentje te hebben genomen. Hij hechtte echter veel waarde aan het advies van zijn vader, die hem het liefst in Amsterdam zag blijven, en sprak regelmatig met Seedorf en Kluivert.

"Ik ben heel blij met de trainers van Kameroen", laat de 22-jarige sluitpost weten. "Ze hebben de groep veel te bieden. Ze proberen de filosofie van Ajax over te brengen op Kameroen." Volgens Onana mag Kameroen zich gelukkig prijzen met het feit dat de selectie wordt geleid door twee voormalig topvoetballers. "En met het feit dat ze ons en mij persoonlijk veel tips kunnen geven. We praten veel. Zij hebben me ook geholpen bij mijn beslissing om bij Ajax te blijven."

"Ze hebben me doen inzien dat ik jong ben en dat speeltijd belangrijk voor me is. Bij een grote club zou ik niet aan spelen toekomen en dat is niet goed voor mijn ontwikkeling", erkent Onana. "Patrick en Clarence hebben me veel vertrouwen gegeven. Ze vroegen of ik zo door wilde gaan, bij Ajax wilde blijven en veel prijzen wilde winnen. Als het tijd wordt om te vertrekken, dan doe ik dat. Ik ben ze heel dankbaar voor alle adviezen."