Permanente aanstelling Solskjaer betekent slecht nieuws voor Van Dijk

Ole Gunnar Solskjaer werd donderdag voor drie jaar aangesteld als manager van Manchester United. De Noor was sinds december op interim-basis actief op Old Trafford, maar verdiende een permanent contract door zijn verdienstelijke prestaties in zijn eerste maanden. De aanstelling van Solskjaer betekent waarschijnlijk slecht nieuws voor Virgil van Dijk.

In een interview met MUTV bevestigt Solskjaer dat hij weer intrek wil nemen in zijn riante woning in Cheshire. Gedurende zijn actieve carrière bij Manchester United, tussen 1996 en 2007, woonde hij al in het pand van 4,5 miljoen euro. Toen hij in 2010 aan de slag ging als trainer van Molde FK, zette Solskjaer de woning te koop. Hij vond echter geen koper en besloot het huis te verhuren. Van Dijk betrok het onderkomen in januari, na zijn overstap van Southampton naar Liverpool.

Voor Solskjaer zat er na zijn aanstelling bij Manchester United niets anders op dan in het Lowry Hotel in Manchester te gaan wonen. Maar nu is hij, als eigenaar van het huis, van plan om de huurovereenkomst van Van Dijk op te zeggen. Eerder deze maand grapte hij al dat hij Van Dijk 'eruit zal moeten schoppen'. Vanaf wanneer dat kan gebeuren is onduidelijk; volgens de Liverpool Echo is het onwaarschijnlijk dat Solskjaer dit seizoen nog met zijn gezin zijn intrek zal nemen in de woning.

De trainer wil immers dat zijn drie kinderen het schooljaar afmaken in Noorwegen. Daarna komen de kinderen en zijn vrouw over naar Engeland. "We hebben de afgelopen acht jaar met veel plezier in Noorwegen gewoond. Het wordt anders voor ze, maar we kijken ernaar uit", vertelt hij. "We hadden besloten dat we zes maanden apart van elkaar zouden wonen. Er was geen noodzaak voor ze om hierheen te komen, maar nu gaan we wel samenwonen. We hebben het huis in 2007 gekocht en misschien kunnen we er in 2019 eindelijk in. Dat is nog eens vooruit plannen", knipoogt hij.