‘Dat Van Dijk hier speelt, geeft iedere Engelse club die De Ligt wil een boost’

Er wordt de laatste tijd veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Matthijs de Ligt en Barcelona lijkt momenteel de beste papieren te hebben om hem binnen te halen. Als het aan Dimitar Berbatov ligt, zet Manchester United alles op alles om de verdediger aan te trekken. De Bulgaarse oud-spits denkt dat Virgil van Dijk weleens een rol kan spelen in de komst van De Ligt naar de Premier League.

“Een speler die ik op Old Trafford zou willen zien, is De Ligt. Ik weet dat iedere grote club in Europa momenteel achter hem aanzit. Tegen Real Madrid zag ik hem aan het werk en ik kreeg de indruk dat hij de real deal is. Hij is zo zelfverzekerd voor zijn leeftijd, hij toont zoveel vertrouwen. Dat Van Dijk al in de Premier League speelt, geeft iedere Engelse club die achter De Ligt aanzit een boost”, stelt Berbatov in gesprek met Betfair.

“Van Dijk zal hem vertellen hoe goed de competitie is en dat kan echt invloed hebben op de keuze van De Ligt”, vervolgt de Bulgaar, die tijdens zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Manchester United en Fulham. Toch lijkt het er niet op dat Manchester United een serieuze poging gaat wagen in de strijd om De Ligt. Kalidou Koulibaly en Raphaël Varane werden de voorbije tijd genoemd als defensieve versterkingen voor the Red Devils.

“In aanvallend opzicht heeft Manchester United alles wat het nodig heeft, met Anthony Martial, Marcus Rashford, Romelu Lukaku en Jesse Lingard. Ze moeten zich qua versterkingen richten op twee posities: een centrumverdediger en een middenvelder”, stelt Berbatov. “Die middenvelder moet ervoor gaan zorgen dat Paul Pogba de ruimte heeft om aanvallender te spelen. De afgelopen seizoenen hebben ze veel geld geïnvesteerd, dus ze zullen nu verstandig met het budget moeten omgaan.”