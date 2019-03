Tagliafico legt contractaanbieding naast zich neer

Antoine Griezmann is bereid salaris in te leveren om aan de slag te gaan bij Barcelona. De aanvaller verdient bij Atlético Madrid liefst 23 miljoen euro per seizoen, maar moet in het Camp Nou genoegen nemen met een jaarsalaris van 16 miljoen euro. (El Mundo Deportivo)