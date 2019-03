André Onana verlengt contract bij Ajax met één seizoen

André Onana staat ook volgend seizoen onder de lat bij Ajax, zo laat zijn zaakwaarnemer Albert Botines weten aan De Telegraaf. De 22-jarige doelman gaat binnen afzienbare tijd zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Ajax, zo melden ook Voetbal International en het Algemeen Dagblad. Na het ondertekenen van die nieuwe verbintenis ligt Onana tot medio 2022 vast in Amsterdam.

“Hij heeft zijn contract tot de zomer van 2022 verlengd. Na volgend seizoen werkt Ajax mee aan een transfer”, vertelt Botines tegenover De Telegraaf. In de Spaanse media werd afgelopen week al gesuggereerd dat Ajax het contract van Onana graag wilde openbreken en verlengen. Zijn belangenbehartiger zou de afgelopen tijd meer dan eens met Barcelona om de tafel hebben gezeten, dat in de sluitpost een mogelijke opvolger voor Jasper Cillessen zou zien.

De Nederlander wil graag ergens aan spelen toekomen en Barcelona zou komende zomer willen meewerken aan een vertrek. Onana had dan bij de Catalanen de nieuwe tweede doelman moeten worden, waar hij dan in alle rust klaargestoomd zou worden voor de positie van eerste sluitpost. Volgend seizoen staat Onana echter in ieder geval nog onder de lat bij Ajax, waarna men bereid zou zijn om mee te werken aan een transfer.

Het contract van Onana in Amsterdam liep nog tot medio 2021, maar daar is nu dus nog een jaar aan toegevoegd. Ajax nam de doelman uit Kameroen in 2015 over van Barcelona en sindsdien stond hij in 126 officiële wedstrijden onder de lat namens de Amsterdammers. Tegelijkertijd zou Ajax zijn vervanger reeds binnen hebben, want de laatste dagen wordt er hevig gespeculeerd over de naderende transfer van Kjell Scherpen naar de hoofdstad.