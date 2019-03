Neville slaat terug naar Van Gaal: ‘Het slechtste spel dat ik ooit heb gezien’

Gary Neville is blij dat zijn oude club Manchester United ervoor heeft gekozen om Ole Gunnar Solskjaer definitief vast te leggen als manager. De voormalig rechtsback van the Red Devils is het dan ook niet eens met de kritiek die de Noorse trainer krijgt van onder meer Louis van Gaal. "Ole heeft een bepaalde blijdschap teruggebracht, de afgelopen jaren was het niet om aan te zien", vertelt Neville tegenover Sky Sports.

Solskjaer nam eind vorig jaar het stokje over van de ontslagen José Mourinho en sindsdien zijn de prestaties en het spel van Manchester United beter. "Laat duidelijk zijn dat United nog een lange weg te gaan heeft om te komen waar het thuishoort. De laatste vier of vijf seizoenen was dit een ongelukkige plek. Het belangrijkste is dat de fans weer met plezier naar de wedstrijden komen. Maar we moeten niet denken dat United zomaar even het kampioenschap gaat pakken."

Clubicoon Neville is niet te spreken over de kritiek van oud-manager Van Gaal, die tussen 2014 en 2016 aan het roer stond op Old Trafford. "Ik hoorde Louis van Gaal zeggen dat het spel onder Solskjaer net zo is als bij Mourinho, maar dat er nu wel gewonnen wordt. Het voetbal van Van Gaal bij United was het slechtste spel dat ik ooit heb gezien, zelfs Mourinho deed dat beter. Al was dat ook niet acceptabel wat de verwachtingen van de supporters betreft."

Met Solskjaer staat United vijfde in de Premier League en speelt de club halverwege april twee wedstrijden tegen Barcelona in de kwartfinale van de Champions League. "In de laatste maanden werd ik enthousiast van wat ik voor het eerst in lange tijd weer eens zat. De goede sfeer is terug in de spelersgroep en er is plezier bij de supporters. De spelers hebben hun niveau verhoogd, maar dit is pas de eerste fase om deze club weer succesvol te maken."