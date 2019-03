Ajax krijgt boete van UEFA en mag ‘gewoon’ fans meenemen naar Turijn

Ajax mag in de kwartfinale van de Champions League gewoon supporters meenemen naar het uitduel met Juventus, zo weet Ajax Life te melden. De UEFA had een onderzoek naar de Amsterdammers ingesteld na wanordelijkheden tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid in het Santiago Bernabéu. Daar werden in het uitvak vernielingen aangericht door de aanwezige Ajax-fans en daar was de Europese voetbalbond als vanzelfsprekend niet blij mee. Ajax was bang dat men geen supporters mocht meenemen naar Turijn, maar krijgt alleen boete van 23.000 euro van de UEFA.

Ajax rekende in de achtste finales van de Champions League verrassend af met Real Madrid. Na de 1-2 thuisnederlaag won de ploeg van trainer Erik ten Hag in Madrid met 1-4. Een deel van de meegereisde supporters gedroeg zich niet bepaald voorbeeldig in het stadion van de Koninklijke. Zo werd het net voor het uitvak weggetrokken. Omdat Ajax nog een voorwaardelijke straf heeft openstaan was men in Amsterdam bang dat de supporters niet mee mochten naar Turijn, maar dat is niet het geval.

De voorwaardelijke straf van een uitwedstrijd zonder supporters blijft wel staan naar aanleiding van wanordelijkheden tijdens het duel Benfica - Ajax (1-1). Ajax begint op woensdag 6 april met een thuiswedstrijd tegen la Vecchia Signora aan het tweeluik in de kwartfinale van de Champions League. Zes dagen later staat de return in het Allianz Stadium op het programma en daar mogen 2100 Amsterdamse fans bij aanwezig zijn. Naast Ajax en Juventus zijn ook Barcelona, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool en FC Porto nog in de race voor de eindzege in het miljardenbal.