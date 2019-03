‘Het wordt 1-0 door een vrije trap van mijn ’Scandinavian brother‘ Schöne’

Kolbeinn Sigthórsson verwacht dat zijn oude club Ajax zondagmiddag gaat winnen van PSV. De spits speelde in het verleden vier seizoenen bij de Amsterdammers en was in die tijd drie keer trefzeker tegen de Eindhovenaren. De IJslander denkt dat zijn oud-ploeggenoot Lasse Schöne voor de beslissing zal zorgen in de Johan Cruijff ArenA. "Het wordt 1-0 door een vrije trap van mijn Scandinavian brother Lasse Schöne. Hij heeft het al vaak genoeg laten zien dit seizoen", vertelt Sigthórsson op de website van Ajax.

In zijn tijd bij Ajax speelde Sigthórsson enkele keren tegen PSV. "Ajax - PSV is een van de grootste wedstrijden in Nederland, vergelijkbaar met de Klassieker. Ik heb een paar keer gescoord tegen PSV", weet de spits zich nog te herinneren. "Ik heb een prachtige tijd gehad bij Ajax. We zijn drie keer kampioen geworden en mijn dochter is in Amsterdam geboren. Ik heb nog regelmatig contact met de jongens van die lichting. Ik wil de wedstrijd van zondag graag zien. Het is tijd om de schaal terug te brengen naar Amsterdam."

Sigthórsson ziet dat zijn oud-werkgever dit seizoen hoge ogen gooit in de Champions League. "Het is ongelofelijk dat ze in de kwartfinale staan. Maar als je kijkt naar hoe goed ze spelen, zoals in Bernabéu bijvoorbeeld, is het eigenlijk ook weer geen verrassing. Ajax heeft gewoon een heel sterk team. Ik denk dat ze nog verder kunnen komen. Dit elftal kan de finale halen, waarom niet?", aldus de aanvalsleider, die weet dat het duel met PSV nu belangrijker is. "Het verschil is vijf punten, dus Ajax moet gewoon winnen, en de druk weer opvoeren."

Zelf zit Sigthórsson momenteel zonder club na zijn vertrek bij FC Nantes, waar hij na zijn periode bij Ajax vier jaar speelde. "Het gaat goed. Ik ben weg bij Nantes, maar ik verwacht snel te tekenen bij een nieuwe club. Ik heb niet veel gespeeld de afgelopen tijd, maar ik ben weer fit. Ik werk iedere dag met een personal trainer om in shape te blijven. Ik voel me heel sterk en ik ben pas 29, dus ik kan nog mooie dingen laten zien", verzekert de 48-voudig IJslands international.