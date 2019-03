Preud’homme bevestigt Ajax-transfer: ‘Zijn stijl past erg goed bij de club’

De Telegraaf wist begin deze week te melden dat Ajax zich zo goed als zeker gaat versterken met Razvan Marin. De middenvelder van Standard Luik hield enkele dagen later in gesprek met het Roemeense Digisport nog een slag om de arm. Michel Preud’homme, bij les Rouges de trainer van Marin, denkt niet dat de transfer nog kan mislopen.

“Razvan heeft mij niet om raad gevraagd, maar ik weet al langer dat Ajax interesse heeft. Mijn voormalig assistent (Alfred Schreuder bij FC Twente, red.) werkt daar. Ze waren al onder de indruk. Of de transfer nog kan mislopen? Zo lang het niet officieel is, weet je nooit. Maar ik denk het niet”, zo tekenen onder meer Het Nieuwsblad en La Dernière Heure op uit de mond van Preud’homme, die bij Standard tevens werkzaam is als vice-president en directeur spelerszaken.

Standard begint vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Antwerp aan de kampioensronde van de Belgische competitie. Preud’homme vindt het niet vervelend dat het nieuws over de naderende transfer van Marin vlak voor het begin van de play-offs is uitgelekt. “Al zijn de spelers de geruchten gewend. De transferperiode in de zomer duurt twee maanden, in de winter heb je er nog een van een maand. En dan is de transfermarkt in landen als Rusland, China en Saudi-Arabië nog langer open. Je moet ermee leven.”

Volgens Dernière Heure telt Ajax een bedrag van veertien miljoen euro neer voor Marin, terwijl Standard tevens een doorverkooppercentage heeft bedongen. “Zijn stijl past erg goed bij Ajax”, zo constateert Preud’homme. Zijn ploeg begint met een achterstand van vijf punten op koploper Racing Genk aan de zogenaamde play-off 1, waarin de beste zes ploegen van de reguliere competitie nog twee keer tegen elkaar spelen.