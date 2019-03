‘PSV vindt nieuwe hoofdtrainer voor beloftenteam binnen eigen gelederen’

Peter Uneken lijkt de nieuwe hoofdtrainer van Jong PSV te gaan worden. De 47-jarige oud-voetballer is momenteel de assistent van Dennis Haar bij de beloftenploeg van de Eindhovenaren. Haar vertrekt aan het einde van dit seizoen naar FC Utrecht, waar hij assistent wordt van John van den Brom. PSV moet dus op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie en ziet volgens het Eindhovens Dagblad in Uneken de ideale opvolger.

Uneken is inmiddels een bekende naam in de jeugdopleiding van PSV. Na zijn spelersloopbaan begon de Drent bij FC Den Bosch als jeugdtrainer en later werkte hij ook drie jaar bij NEC. Sinds 2014 staat hij onder contract bij PSV. Op De Herdgang trainde hij de afgelopen seizoenen de Onder-14 en Onder-17. Inmiddels heeft Uneken al zijn trainersdiploma's gehaald en mag hij als hoofdtrainer aan de slag in het betaald voetbal. Haar neemt op zijn beurt na twee seizoenen afscheid in Eindhoven.

Met Uneken als rechterhand kende Haar twee succesvolle seizoenen. Vorig jaar eindigde Jong PSV als vijfde in de toenmalige Jupiler League en ook dit seizoen zijn de prestaties in de Keuken Kampioen Divisie uitstekend. Met nog acht wedstrijden voor de boeg staan de Eindhovense beloften op de vijfde plek. Vrijdagavond spelen de talenten van Haar in eigen huis tegen RKC Waalwijk.

Uneken hing in 2009 zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De verdediger begon bij WHC en kwam via VVOG terecht in de jeugdopleiding van Vitesse. Zijn debuut in het betaald voetbal maakte hij echter niet in Arnhem, maar bij FC Emmen. Tussen 1999 en 2007 speelde Uneken ruim tweehonderd wedstrijden in het shirt van FC Den Bosch en uiteindelijk sloot hij zijn loopbaan af bij Helmond Sport. Naast Uneken is ook Twan Scheepers momenteel assistent-trainer van Jong PSV.