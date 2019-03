Pogba blij met nieuw tijdperk Manchester United: ‘Hij geeft ons weer vrijheid’

Paul Pogba is erg blij dat Ole Gunnar Solskjaer ook volgend seizoen aan het roer staat bij Manchester United. De Noorse manager was dit seizoen als interim-manager actief bij the Red Devils en vervolgt zijn periode op Old Trafford als eindverantwoordelijke. Pogba is onder Solskjaer helemaal opgebloeid en is dan ook zeer te spreken over zijn trainer. "Hij geeft ons weer de vrijheid om te voetballen. Misschien waren we dat eerder verloren", vertelt de Fransman in gesprek met Sky Sports.

Solskjaer staat sinds eind 2018 voor de groep van Manchester United en sindsdien zijn de prestaties prima. "Het gaat erg goed en de resultaten zijn uitstekend", vervolgt Pogba. "We hebben een coach die ons waardeert en altijd erg vrolijk is. Hij heeft het vertrouwen aan de spelers teruggegeven. Op de dag dat hij arriveerde vertelde hij ons dat we weer moesten gaan genieten van het voetballen. Als je het niet meer leuk vindt, kun je niet spelen."

Pogba heeft inmiddels het plezier teruggevonden bij Manchester United. De samenwerking met Solskjaer’s voorganger José Mourinho was immers geen succes. "Als je niet meer houdt van wat je doet, heeft het helemaal geen zin om het te doen. We zijn terug naar de basis gegaan en genieten weer van samen spelen, samen aanvallen. Dat komen de resultaten vanzelf. Inmiddels zijn we aangekomen waar we horen en moeten we door blijven gaan."

Na de teleurstellende competitiestart onder Mourinho is United inmiddels weer helemaal in de race voor een Champions League-ticket. Met nog acht wedstrijden voor de boeg staat Solskjaer met zijn ploeg op de vijfde plek, met twee punten minder dan nummer vier Arsenal. In de kwartfinale van de Champions League wacht volgende maand een tweeluik met Barcelona. Pogba was sinds de komst van Solskjaer goed voor acht doelpunten en zes assists.