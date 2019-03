'Het is duidelijk dat Sergio Ramos het verdient om de Ballon d'Or te winnen'

Als het aan Luís Figo ligt gaat de Ballon d'Or van 2019 naar Sergio Ramos. De centrumverdediger is nog altijd van grote waarde voor Real Madrid en pakte met de Koninklijke door de jaren heen liefst twintig hoofdprijzen. Volgens Figo wordt het tijd dat de Spanjaard wordt beloond voor zijn uitstekende prestaties en moeten verdedigers sowieso vaker in aanmerking komen voor de prijs voor Voetballer van het Jaar. "Als je naar kwaliteit kijkt is het duidelijk dat Ramos moet winnen", vertelt de oud-aanvaller in gesprek met Marca.

In 2018 ging Luka Modric met de Ballon d'Or aan de haal en de jaren daarvoor pakte Cristiano Ronaldo de prijs. "Het is duidelijk dat Sergio Ramos het verdient om de Ballon d'Or te winnen. Voor een verdediger geldt hetzelfde als wat voor een doelman geldt: het is een stuk moeilijker om deze prijs te winnen. Maar Fabio Cannavaro is erin geslaagd (in 2006, red.). Het hangt af van het moment en van het jaar, maar gezien zijn kwaliteiten is het duidelijk dat Ramos het zou moeten worden", aldus Figo, die in 2000 als speler van Real Madrid de prijs pakte.

Samen met Duitsland voert Nederland de lijst van winnaars aan. Marco van Basten en wijlen Johan Cruijff wonnen de Ballon d'Or ieder drie keer, terwijl Ruud Gullit een keer met de bokaal naar huis mocht. Figo werkte bij Barcelona nog samen met Cruijff. "Ik heb het enorme geluk gehad om met Cruijff te mogen werken. Hij was een meester wat betreft zijn filosofie en het was geweldig om van hem te leren", laat de Portugees weten over zijn periode onder El Flaco. Figo werkte ook samen met José Mourinho en Vicente del Bosque. "Het is moeilijk om tussen ze te kiezen, ze zijn allemaal (beiden) belangrijk voor me."