‘Erik ten Hag pakte nul punten in zeven Eredivisieduels tegen PSV’

Komende zondag staat de absolute kraker in de Eredivisie op het programma: Ajax - PSV. Door de winst van de Eindhovenaren in extremis tegen VVV-Venlo (0-1) en het puntverlies van de Amsterdammers op bezoek bij AZ in Alkmaar (1-0) staat de ploeg van Mark van Bommel fier aan kop met een voorsprong van vijf punten. Met nog slechts acht competitieduels op de teller zal Ajax dus alles op alles moeten zetten deze wedstrijd over de streep te trekken en de aansluiting te vinden met de lijstaanvoerder. De statistiek van coach Erik ten Hag, nul punten in zeven Eredivisieduels tegen PSV, biedt echter weinig hoop. In deze aflevering van Feiten op Tafel duiken presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban dieper de cijfers in omtrent beide ploegen.

(tekst gaat verder onder video)

PSV opnieuw landskampioen?

Mede door de uitstekende 3-0 tegen Ajax in het eigen Philips Stadion staat PSV op een comfortabele vijf punten voorsprong op de ranglijst. Trainer Mark van Bommel begon met dertien, zo nu en dan moeizame, overwinningen aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach en grifte daarmee direct zijn naam in de geschiedenisboeken. Het is aan de drie gelijke spelen in februari (FC Utrecht-uit, sc Heerenveen-uit en Feyenoord-thuis) te wijten dat de voorsprong op de concurrent uit Amsterdam niet nóg groter is. Het tot dusver verzamelde puntenaantal van 67 is echter zeer behoorlijk: dit aantal werd sinds het jaar 2000 alleen eenmaal door PSV zelf overtroffen. Afgelopen seizoen hadden de Eindhovenaren er eentje meer: 68. Van de bezoekers van Voetbalzone is ruim de helft van mening dat de platte kar alvast opgepoetst kan worden: 59% verwacht een nieuw kampioenschap.

Meer dan de helft van de Voetbalzone-bezoekers verwacht een kampioenschap voor PSV.

Vermoeidheid bij Ajax

Na de 1-0 nederlaag in Alkmaar droeg Lasse Schöne in gesprek met Voetalzone vermoeidheid aan als belangrijkste reden voor het mindere spel van zijn ploeg. Hoewel de Amsterdammers door de overwintering in de Champions League een voller programma hebben dan de andere Eredivisionisten, verloor de ploeg slechts eenmaal na een Europese ontmoeting: met 3-0 van PSV vier dagen na de 3-0 winst op AEK Athene. Aan de afgelegde kilometers was een gebrek aan energie in elk geval niet af te lezen na de verliesbeurt in het AFAS stadion. Ajax legde zelfs meer afstand af en trok meer sprints dan in het met 5-0 gewonnen thuisduel tegen AZ.

Ajax leverde meer fysieke arbeid op bezoek bij AZ dan in de eigen Johan Cruijff ArenA.

Verdediging Ajax vs. PSV

PSV heeft verdedigend zijn zaken het best op orde in de Eredivisie. In 26 duels hoefde de laatste linie, die doorgaans bestaat uit Angeliño, Nick Viergever, Daniel Schwaab en Denzel Dumfries, slechts zestien tegentreffers te incasseren. In 2019 heeft Ajax een stuk meer problemen en kreeg reeds in drie duels acht schoten op doel tegen. Daarmee heeft de ploeg nog geen drie maanden nodig om heel 2015 te evenaren; het laatste jaar waarin Ajax in minimaal drie wedstrijden zoveel schoten tegen kreeg. Aanvallend weet de ploeg wel meer te brengen dan de zuidelijke rivalen, Ajax komt dit seizoen tot 15 schoten op doel meer: 76 om 61. Deze statistiek resulteert vooralsnog in negen doelpunten meer voor de ploeg van Ten Hag.

Ajax kreeg voor het laatst in 2015 in minimaal drie duels meer dan acht schoten op doel tegen.

Verschil in speelstijl

Dat de nadruk bij PSV meer op de verdediging ligt dan bij Ajax blijkt ook uit een nadere analyse van de middelste linie. De twee meest defensieve middenvelders van de Eindhovenaren, doorgaans Jorrit Hendrix en Pablo Rosario, spelen de bal het liefst naar de verdediging of elkaar. Bij Ajax staan in de gezamenlijke top vijf van Lasse Schöne en Frenkie de Jong juist twee aanvallend ingestelde spelers, waarmee het spel op de middenrif een stuk offensiever ingesteld is. Benieuwd welke twee Ajacieden die ballen ontvangen? Bekijk dan de nieuwe uitzending van Feiten op Tafel over PSV-Ajax op het nieuwe YouTube-kanaal van Voetbalzone.