‘Ajax is bereid Barcelona tegemoet te komen inzake transfer De Ligt’

Het begint er steeds meer op te lijken dat na Frenkie de Jong ook Matthijs de Ligt naar Barcelona vertrekt. De centrumverdediger gaf eerder al te kennen dat hij een transfer naar de Catalaanse topclub wel ziet zitten en inmiddels liggen de gesprekken met Ajax op schema. Bronnen binnen Barcelona laten aan Sport weten dat de club geen monsterbedrag op tafel hoeft te leggen voor de Oranje-international. Omdat de banden tussen Ajax en Barcelona erg goed zijn, is afgesproken dat beide clubs elkaar niet in de weg gaan zitten.

De nog altijd maar negentienjarige De Ligt speelde ondanks zijn jonge leeftijd al ruim honderd wedstrijden in het shirt van Ajax. Dit seizoen maakt hij met zijn ploeggenoten indruk in de Champions League en dat is ook bij Barcelona opgevallen. Voorzitter Josep Maria Bartomeu wil daarom naast De Jong ook De Ligt naar het Camp Nou halen, maar lijkt wat de transfersom betreft goed weg te komen. Ofschoon Ajax veel hoopt te verdienen aan de aanvoerder, respecteert de club het feit dat De Ligt graag naar LaLiga vertrekt.

Daarom heeft Ajax besloten niet met Barcelona te gaan steggelen over de afkoopsom. Ook Liverpool, Atlético Madrid en Bayern München lonken naar de handtekening van De Ligt. De Duitse topclub is bezig met een grote schoonmaak en schuwt niet met miljoenen te smijten. Zo maakt Lucas Hernández aankomende zomer voor 80 miljoen euro de overstap van Atlético en er zou ook een enorm bod op De Ligt zijn gedaan. Volgens Sport zijn die bedragen echter niet marktconform en behoudt Barcelona de poleposition als het gaat om De Ligt.

Daarnaast zou ook Mino Raiola een belangrijke rol spelen in een eventuele overstap naar Barça. De belangenbehartiger regelt ook de transferzaken van De Ligt en heeft goede contacten bij Barcelona. Diverse Spaanse media melden echter dat de beslissing volledig door de speler zelf wordt genomen, maar de inbreng van zijn zaakwaarnemer lijkt niet te moeten worden onderschat. De Ligt speelt al sinds 2009 bij Ajax en maakte in 2016 zijn debuut in het eerste elftal. Momenteel ligt hij tot de zomer van 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.