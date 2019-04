‘Er waren ook enkele opties in Nederland, maar ik wilde in Engeland blijven’

MACCLESFIELD - Tussen Manchester en Birmingham, aan de rand van het Peak District National Park in het hart van Engeland, ligt Macclesfield. De ruim vijftigduizend zielen tellende stad, ooit een van de grootste producenten van zijde ter wereld, is sinds kort de thuishaven van Liandro Martis. De 23-jarige vleugelaanvaller speelt sinds januari in het shirt van Macclesfield Town, dat hem overnam van Leicester City.

Door Chris Meijer

De naam van Martis zal in Nederland over het algemeen nog geen belletje doen rinkelen. De op Curaçao geboren aanvaller speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en Willem II, maar kwam in 2015 zonder club te zitten. Een stageperiode bij het Zweedse AFC Eskilstuna liep op niets uit, waarna hij besloot om zijn geluk in Engeland te beproeven. Martis was op proef bij Buxton, Tranmere Rovers en Oldham Athletic, waarna hij opviel bij scouts van Manchester United en Leicester City. Bij beide clubs werkte de eenmalig international van Curaçao een succesvolle stage af, maar hij verkoos een dienstverband bij de toen kersverse kampioen van Engeland in de zomer van 2016 boven een contract bij Manchester United. Martis zette bij Leicester City zijn handtekening onder een driejarige verbintenis, waarna hij bij the Foxes aansloot bij de Onder-23. “Mijn eerste seizoen bij Leicester verliep geweldig, maar daarna werd het allemaal wat minder”, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone.

Martis in het shirt van Leicester City, waar hij sinds 2016 onder contract stond.

Voorafgaand aan seizoen 2017/18 werd Martis door toenmalig manager Craig Shakespeare opgenomen in de Premier League-selectie. Het seizoen dat voor de aanvaller het jaar van zijn doorbraak moest worden, liep uiteindelijk uit op een teleurstelling. “Ik trainde geregeld met de eerste selectie mee, maar kreeg op gegeven moment te maken met een schouderblessure. Daarnaast werd ook de trainer die in mij geloofde en me beter maakte ontslagen, wat voor een dubbele mentale tik zorgde”, zo doelt de aanvaller op het ontslag van Shakespeare in oktober 2017. Hij werd bij Leicester City opgevolgd door Claude Puel, maar Martis kwam nooit in de plannen van de Franse oefenmeester voor. “Dat was wel teleurstellend, ja. Ik was nu op het punt gekomen waarop ik me in de Onder-23 niet meer verder kon ontwikkelen.”

Martis oriënteerde zich op een vertrek bij Leicester City en werkte afgelopen zomer al een stage af bij Enosis Neon Paralimni, terwijl zijn contract bij the Foxes nog doorliep tot medio 2019. De proefperiode op Cyprus resulteerde echter niet in dienstverband. Enosis Neon Paralimni, dat in de reguliere Cypriotische competitie als tiende eindigde, werd tot november 2018 getraind door André Paus. “Het is er lekker weer en het voorgestelde salaris was aantrekkelijk. Door de Nederlandse trainer kreeg ik er ook wel een goed gevoel bij, maar ik ben gaan nadenken en heb geconcludeerd dat dit mij niet verder zou brengen. Ik ben nog heel jong en heb op dit moment andere doelen, zeker zolang ik nog gezond ben en plezier heb”, vertelt hij over zijn proefperiode op Cyprus. Doordat de stage bij Enosis Neon Paralimni op niets uitliep, keerde Martis weer terug bij Leicester City.

Moss Rose, de thuishaven van Macclesfield Town.

Het afgelopen halfjaar, waarin hij slechts vier keer in actie kwam namens de Onder-23 van the Foxes, vormde een kwelling voor Martis. “De afgelopen zes maanden leken wel tien jaar te duren, het was heel lastig. Ik bonkte iedere dag met mijn hoofd tegen de muur uit pure wanhoop. Natuurlijk heb ik in de spiegel gekeken naar wat ik beter kon doen, ik heb veel met mijn familie gesproken over wat ik het beste kon doen. Ik was eraan toe om ergens in een eerste elftal mannenvoetbal te spelen en op een gegeven moment toonde Macclesfield interesse. Er waren ook enkele opties in Nederland, maar ik wilde in Engeland blijven en kreeg een goed gevoel na de eerste gesprekken.” Zodoende tekende Martis in januari een contract tot het einde van het seizoen bij Macclesfield Town, de huidige hekkensluiter van de League Two.

De manager van Macclesfield Town is niemand minder dan Sol Campbell. Waar hij als speler op het allerhoogste niveau acteerde bij onder meer Tottenham Hotspur en Arsenal, is zijn trainersloopbaan van start gegaan in de krochten van het Engelse profvoetbal. De 73-voudig international werd eind november aangesteld als manager van the Silkmen, een bijnaam die de club te danken heeft aan het verleden van Macclesfield als producent van zijde. Op het moment dat Campbell aantrad, was Macclesfield Town de hekkensluiter van de League Two. Inmiddels bezet de werkgever van Martis de laatste plaats op het vierde niveau van het Engelse voetbal, met een achterstand van één punt op de veilige plaatsen. “Ik ben gehaald om zo belangrijk mogelijk te zijn voor de ploeg en zo een rol te spelen in de strijd om handhaving in de League Two”, vertelt Martis over zijn keuze voor Macclesfield Town.

Sol Campbell, de manager van Macclesfield Town. "Hij was vroeger een grote speler en als je van hem te horen krijgt dat hij je nodig heeft, is dat heel bijzonder."

“Campbell was vroeger een grote speler en als je van hem te horen krijgt dat hij je nodig heeft, is dat heel bijzonder. Hij wist dat ik me door mijn schouderblessure minder heb ontwikkeld en hij wil me terugbrengen naar mijn oude niveau. Dat is super om te horen, dat waardeer ik enorm”, vervolgt hij. Campbell is niet de enige oud-international in de staf van Macclesfield Town, want met oud-spits Andy Cole heeft hij ook een bekende assistent. “Ik vind het lastig om te zeggen of ik door hen voor Macclesfield heb gekozen. Eigenlijk wilde ik voornamelijk een nieuw avontuur en Campbell gaf me een goed gevoel. Ik heb een goede indruk gekregen van zijn werkwijze, hij doet er alles aan om punten te pakken en om spelers beter te maken. Campbell helpt me enorm met het verdedigende aspect en de omschakeling. Met Cole train ik veel op het positie kiezen voor het doel, dus wat dat betreft gaat de samenwerking tot nu toe zeker goed.”

“Ik mag zeker niet klagen, al is het verschil tussen Leicester en Macclesfield behoorlijk groot. In Leicester was wel wat meer te doen, maar dat is geen probleem. Het vormt voor mij een motivatie om nog harder te werken, ik ben enorm dankbaar voor deze kans.” Martis speelde tot dusver vier wedstrijden voor the Silkmen, die nog acht wedstrijden hebben om aan degradatie uit de League Two te ontkomen. Dat de aanvaller na zijn jaren bij Leicester City nu niet in de Premier League, maar in de League Two speelt, zorgt achteraf niet voor spijt. Bijvoorbeeld over dat hij the Foxes verkoos boven Manchester United. “Nee, ik heb nooit spijt. Niemand weet wat er was gebeurd als ik de stap naar Manchester United had genomen. Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik trots ben dat een club als United mij ook wilde hebben. Ik ben iemand die op gevoel afgaat, Leicester schetste een mooie toekomst en dat is de reden dat ik destijds die keuze heb gemaakt.”

Voorlopig ligt Martis tot het einde van het seizoen vast bij Macclesfield Town, waarna zal moeten blijken waar zijn toekomst ligt. “Ik weet dat het in Engeland niet altijd even makkelijk is. Voorlopig zie ik nergens anders een betere toekomst voor mezelf dan hier, al weet je nooit hoe het loopt. In het begin heb ik wel moeten wennen aan de omschakeling, dat je als aanvaller vaker mee moet verdedigen. Uiteindelijk heb ik hier vrij snel mijn plaats weten te vinden”, vertelt Martis. Zien we hem dan ooit nog eens terug op de Nederlandse velden? “Wie weet, maar voorlopig in ieder geval nog niet.”