‘Ajax weet wat het doet, maar we kunnen nog niet zeggen of hij het gaat maken’

Nicolae Mitea is er nog niet zeker van dat Razvan Marin kan slagen bij Ajax. De Roemeense middenvelder lijkt Standard Luik komende zomer achter zich te laten voor een avontuur in de Johan Cruijff ArenA. Daar pakte zijn landgenoot Mitea tussen 2003 en 2008 liefst zes prijzen met de Amsterdammers. De inmiddels 34-jarige Roemeen weet niet of Marin succesvol zal zijn in de Eredivisie. "Ik vind niet dat we nu al kunnen zeggen of Marin het gaat maken bij Ajax", zegt de oud-aanvaller in gesprek met Ajax Showtime.

De 22-jarige Marin is een centrale middenvelder en heeft in Roemenië al een bekende naam. "Hij heeft een erg goede techniek, maar ook een heel goed schot", vervolgt Mitea. "In Roemenië is iedereen ervan overtuigd dat Marin een goede speler is. De overstap naar Ajax zal een grote voor hem persoonlijk zijn, maar zeker ook voor zijn carrière. Hij is een talentvolle speler, maar ook nog erg jong. Je kan van tevoren nooit zeggen of een speler het helemaal gaat maken, maar Ajax weet wat het doet."

Diverse media wisten eerder al te melden dat Marin voor circa twaalf miljoen euro van Standard Luik naar Ajax trekt. Frenkie de Jong verhuist op zijn beurt vanuit Amsterdam naar Barcelona en Marin wordt dan ook gezien als zijn opvolger. "De Jong is echt van de buitencategorie. In Roemenië kunnen we geen Eredivisie-wedstrijden bekijken. De Champions League-duels zien we wel en daarin maakt hij een goede indruk. Ik weet alleen niet of Marin de opvolger van De Jong kan zijn”, sluit Mitea af.

Momenteel ligt Marin nog tot de zomer van 2023 vast bij Standard, maar twaalf miljoen euro zou genoeg zijn om hem naar de Eredivisie te halen. Dit seizoen was hij in 27 competitiewedstrijden goed voor vijf doelpunten en vijf assists. Met zijn club wist hij zich te plaatsen voor play-off I, waarin Standard samen met KRC Genk, Club Brugge, Anderlecht, KAA Gent en Antwerp strijdt om de landstitel. Eerder speelde Marin in zijn geboorteland bij Viitorul Constanta.