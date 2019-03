Arjen Robben hoopvol: ‘Ik wil nog één keer dat shirt aantrekken’

Arjen Robben hoopt dat hij dit seizoen nog een wedstrijd gaat spelen met Bayern München. De aanvaller neemt na dit voetbaljaar afscheid van de Allianz Arena en staat sinds eind november aan de kant met verschillende blessures. Het seizoen in de Bundesliga nadert zijn einde en het is dus zeer de vraag of de supporters van Bayern Robben nog in actie zullen zien in het shirt van der Rekordmeister. "Ik kan niet anders dan hard werken aan een terugkeer binnen de lijnen", vertelt Robben in de Allgemeine Zeitung.

Robben speelde op 27 november zijn laatste wedstrijd voor Bayern. In de Champions League werd Benfica met 5-1 verslagen en de buitenspeler wist twee keer tot scoren te komen. Inmiddels is de Duitse topclub uitgeschakeld in het miljardenbal en is het nog maar de vraag of Robben terugkeert. "Ik weet het niet, we moeten het nog zien", laat de voormalig Oranje-international weten. "Het zijn mijn laatste twee maanden bij de club, waarvoor in tien jaar heb gespeeld. Ik wil nog één keer spelen, nog één keer dat shirt aantrekken. Daar gaat het mij om."

Met Bayern werd Robben de afgelopen jaren steeds landskampioen van Duitsland. Dit seizoen is concurrent Borussia Dortmund echter ook uitstekend bezig. Met nog acht wedstrijden voor de boeg staan beide ploegen precies gelijk, al heeft de titelhouder wel een beter doelsaldo. Op 6 april treffen ze elkaar in München, maar Robben zal daar niet bij zijn. "Ik geloof niet dat ik dat ga halen, het is niet realistisch. Ik ben weer op de goede weg, maar ik zit nog niet bij de groep. Dat gaat ook nog wel even duren."

Na dit seizoen vertrekt de 96-voudig international na tien seizoenen uit Duitsland. De Groninger speelde daarvoor ook bij Chelsea en Real Madrid. Sinds het aankondigen van zijn afscheid wordt de 35-jarige linkspoot gelinkt aan een terugkeer in de Eredivisie. PSV en FC Groningen zien hun oud-speler graag een rentree maken, maar Robben houdt nog een kleine slag om de arm gezien zijn huidige seizoen. "De laatste maanden zijn zwaar, maar ik hou van voetbal. Als het lichaam weer meewerkt, dan wil ik graag nog verder", verzekert hij.