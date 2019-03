Ambitieuze Harry Kane wil floreren in andere topsport: ‘De droom is daar’

Harry Kane is momenteel sterspeler van Tottenham Hotspur en de nationale ploeg van Engeland en hoopt nog vele jaren aan de top te kunnen acteren. De 25-jarige spits denkt echter ook al na over een loopbaan na zijn actieve voetbalcarrière. In een interview met ESPN geeft de topschutter aan dat hij een stap naar American Football ambieert.

Kane is al jarenlang fan van de sport en heeft al vaker wedstrijden in de National Football League (NFL) bekeken. “De droom is daar. Over tien tot twaalf jaar wil ik het zeker proberen”, zegt Kane, die graag kicker wil worden. “Zou iemand die is uitgekomen in de Premier League, op het WK én daarna de NFL worden beschouwd als een van de grootste sportmannen ooit?”

“Ik streef er altijd naar om de beste te zijn. Zelfs als ik een spelletje speel op mijn telefoon. Ik vraag me altijd af: Kan ik de beste ter wereld zijn?” Kane is al jarenlang fan van Tom Brady, quarterback van de New England Patriots. De aanvaller vloog in februari nog naar de Verenigde Staten om de Super Bowl te aanschouwen, een eindstrijd die uiteindelijk werd gewonnen door de New England Patriots.

Brady, die zijn zesde titel won, nodigde de Engelsman daarna uit voor het teamfeest, nadat het tweetal al een tijdje contact had via social media. “Het was een beetje vreemd", aldus Kane. "We zijn vrienden, maar hadden elkaar tot die tijd nog nooit ontmoet. Niet veel mensen dachten dat Brady zo goed zou worden. En hij werd gewoon de beste ooit.”