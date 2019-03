De ongekende statistieken van recordbreker Solskjaer bij Manchester United

Manchester United heeft Ole Gunnar Solskjaer definitief aangesteld als opvolger van José Mourinho. De Noorse trainer was sinds december de interim-manager van de club uit de Premier League en liet een dermate goede indruk achter dat de clubleiding ervoor heeft gekozen om hem een driejarig contract aan te bieden. De spelersgroep van the Red Devils is opgeleefd onder Solskjaer en meerdere spelers gaven de afgelopen maanden aan graag met hem door te willen. De mening van de selectie heeft zwaar meegeteld bij het besluit van de clubleiding, maar dat geldt zonder meer ook voor onderstaande indrukwekkende statistieken.

Solskjaer kende een uitstekende start bij Manchester United. Hij nam in december het stokje over van Mourinho, die moest vertrekken na aanhoudende tegenvallende resultaten. De Engelse topclub telde 22,3 miljoen euro neer om zijn doorlopende contract af te kopen. Het miljoenenverlies deed de club pijn, maar de resultaten onder Solskjaer maken een hoop goed. Manchester United heeft in de competitie weer zicht op een plek bij de eerste vier en in de Champions League werd ten koste van Paris Saint-Germain de kwartfinales bereikt.

O Als interim-manager kende Solskjaer een fenomenale start. De Noor won 14 van zijn eerste 19 officiële wedstrijden als baas van Manchester United. Hij verloor slechts driemaal, al kwamen twee van die nederlagen voort uit zijn laatste twee duels met Arsenal (2-0) en Wolverhampton Wanderers (2-1).

O Zijn eerste nederlaag als manager leed hij thuis op Old Trafford, in de heenwedstrijd van de achtste finales tegen Paris Saint-Germain (0-2). In de return zorgde United echter voor een grote stunt door met 1-3 te winnen en zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde. Het Manchester United van Solskjaer werd zo het eerste team in de geschiedenis van de Champions League die zich plaatst voor de volgende ronde nadat de eerste wedstrijd met een verschil van twee doelpunten werd verloren.

O Manchester United won 10 van de 13 Premier League-wedstrijden sinds de aanstelling van Solskjaer op 19 december 2018. Hij heeft daarmee voorlopig het hoogste winstpercentage (76,9%) en gemiddeld hoogste puntenaantal (2.46) van alle managers van Manchester United in de Premier League ooit.



Hoog winstpercentage Solskjaer

MANAGER DUELS W G V WINST % Ole Gunnar Solskjaer 19 14 2 3 73,7% Sir Alex Ferguson 1503 897 338 268 59,7% José Mourinho 144 84 32 28 58,3% David Moyes 51 27 9 15 52,9% Louis van Gaal 103 54 25 24 52,4%

O Solskjaer ging als eindverantwoordelijke van start met zes overwinningen op rij in de competitie. Cardiff City, Huddersfield Town, Bournemouth, Newcastle United, Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion werden achtereenvolgens verslagen. Geen enkele manager uit de clubgeschiedenis had zo'n goede start als de Noor.

O Solskjaer verzamelde met Manchester United 32 punten uit zijn eerste 13 wedstrijden in de Premier League. Daarmee staat hij op een gedeelde derde plaats op de lijst van managers met de beste start in de Premier League. Alleen Carlo Ancelotto (33 punten, Chelsea) en Guus Hiddink (34 punten, Chelsea) deden het in hun eerste 13 wedstrijden ooit beter.

Goede start in eerste 13 wedstrijden

MANAGER + TEAM DUELS W G V DS PNT Guus Hiddink - Chelsea 13 11 1 1 +15 34 Carlo Ancelotti - Chelsea 13 11 0 2 +25 33 Felipe Scolari - Chelsea 13 10 2 1 +28 32 Solskajer - Manchester United 13 10 2 1 +18 32 José Mourinho - Chelsea 13 10 2 1 +17 32

O Solskjaer bleef ongeslagen in zijn eerste 12 wedstrijden als manager van Manchester United. Op 10 maart 2019 leed hij zijn eerste competitienederlaag, toen Arsenal met 0-2 te sterk bleek. Hij evenaarde hiermee het Premier League-record van Maurizio Sarri, die dit seizoen als manager van Chelsea ook in zijn eerste 12 wedstrijden ongeslagen bleef.



Ongeslagen in de eerste 12 wedstrijden

MANAGER + TEAM DUELS W G V DS PNT Solskjaer - Manchester United 12 10 2 0 +20 32 Maurizio Sarri - Chelsea 12 8 4 0 +19 28 Frank Clark - Nottingham Forest 11 8 3 0 +14 27

O De 1-3 overwinning van Manchester United in het Parc des Princes tegen Paris Saint-Germain in de return van de achtste finales van de Champions League was de negende uitzege op rij onder leiding van Solskjaer. Deze indrukwekkende reeks in alle competities was de langstdurende van alle managers uit de clubgeschiedenis.

O Bij het vertrek van Mourinho en de tijdelijke aanstelling van Solskjaer op 16 december, was United terug te vinden op de 6e plaats op de ranglijst met een achterstand van 8 punten op Arsenal (5) en 11 punten op Chelsea (4).



Stand Premier League bij aanstelling Solskjaer

TEAM DUELS W G V DS PNT Liverpool 17 14 13 0 +30 45 Manchester City 17 14 2 1 +38 44 Tottenham Hotspur 17 13 0 4 +15 39 Chelsea 17 11 4 2 +21 37 Arsenal 17 10 4 3 +14 34 Manchester United 17 7 5 5 0 26

O Sinds de aanstelling van Solskjaer, verzamelde Manchester United liefst 32 punten. Er werd tien keer gewonnen en dat lukte in deze periode geen enkel ander team. Toen de Noor het stokje overnam van Mourinho keken the Mancunians tegen een achterstand van 11 punten op Chelsea aan. Inmiddels staat United een punt voor op the Blues.

Premier League sinds aanstelling Solskjaer

TEAM DUELS W G V DS PNT Manchester United 13 10 2 1 +18 32 Liverpool 14 9 4 1 +22 31 Manchester City 13 10 0 3 +20 30 Arsenal 13 8 2 3 +10 26 Tottenham Hotspur 13 7 1 5 +10 2 Chelsea 13 6 2 5 +19 20

Huidige stand Premier League

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 31 23 7 1 52 76 2 Manchester City 30 24 2 4 58 74 3 Tottenham Hotspur 30 20 1 9 25 61 4 Arsenal 30 18 6 6 24 60 5 Manchester United 30 17 7 6 18 58 6 Chelsea 30 17 6 7 17 57 7 Wolverhampton W. 30 12 8 10 2 44 8 Watford 30 12 7 11 -2 43 9 West Ham United 31 12 6 13 -5 42 10 Leicester City 31 12 5 14 -3 41 11 Everton 31 11 7 13 1 40 12 AFC Bournemouth 31 11 5 15 -13 38 13 Newcastle United 31 9 8 14 -9 35 14 Crystal Palace 30 9 6 15 -5 33 15 Brighton & Hove Albion 29 9 6 14 -10 33 16 Southampton 30 7 9 14 -16 30 17 Burnley 31 8 6 17 -24 30 18 Cardiff City 30 8 4 18 -30 28 19 Fulham 31 4 5 22 -41 17 20 Huddersfield Town 31 3 5 23 -39 14